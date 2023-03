De dormir en un portal a un piso compartido: la historia de la zaragozana que se quedó sin hogar a los 20 años

Al pensar en una persona sin hogar, la primera imagen que se suele venir a la cabeza es la de un hombre de mediana o avanzada edad, de aspecto desaliñado y que arrastra algún tipo de adicción. Este estereotipo contrasta totalmente con la imagen de Irina (nombre ficticio para preservar su anonimato), una joven zaragozana de 22 años que, aunque ha vivido algunas de las situaciones más duras a las que pueda enfrentarse una persona, se encuentra sonriente y alegre. “Me ha cambiado totalmente la vida. Soy otra. He cambiado mental y físicamente”, dice.

La joven aragonesa, natural del barrio de Torrero, ha pasado de vivir en el portal de una casa a compartir piso con otras dos chicas de su edad en tan solo ocho meses gracias a la ayuda de Sercade Zaragoza (Centro Social San Antonio) y al proyecto liderado por la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados (Faciam), 'Future&Co', que la han ayudado a salir del pozo en el que se encontraba.

Todo comenzó cuando se fue a vivir con su pareja: "A mis padres no les gustó y por eso me rechazaron. La relación no fue bien y me separé, pero mis padres no me dejaron volver con ellos", cuenta Irina en un acto celebrado en el Joaquín Roncal de Zaragoza para dar a conocer el proyecto.

"Me fui a casa de una amiga pero ella también se divorció y no podía estar más ahí. Estuve dos días en un portal, hasta que cogí fuerzas para ir al albergue municipal. Me veía literalmente en la calle", narra. En el albergue conoció la labor de Sercade, que asesora y acompaña a personas en situación de sinhogarismo, y poco a poco, empezó a ver la luz al final del túnel.

No solo una casa

A Irina no solo le han dado un techo bajo el que dormir, sino que le están proporcionando las herramientas necesarias para lograr el objetivo final: la emancipación. "Queremos que sean capaces de salir del programa", explica Joaquín Cabañas, trabajador social de 'Futuro&Co'.

En total, 14 jóvenes en Zaragoza forman parte del proyecto y han pasado de no tener un hogar a lograr una cierta independencia para su futuro. Los participantes de esta iniciativa reciben un presupuesto mensual que ellos mismos aprenden a gestionar. También se les proporciona asesoramiento jurídico, laboral y formativo.

Uno de los puntos clave es el apoyo a la salud mental, algo por lo que Irina está muy agradecida. "La psicóloga me está ayudando mucho", afirma. "Yo antes hacía cosas sin pensar, ahora estoy mucho más estable mentalmente. Hace poco, tuve una discusión con una compañera de piso. Mi yo de antes le habría pegado, pero gracias a mi proceso, me controlé, me relajé y le pedí perdón. Supe hacerlo yo sola", cuenta la joven.

Un futuro mejor

Apoyada por sus otros compañeros, también presentes en la presentación, Irina afirma que su vida ha dado un cambio radical: "Me he vuelto alegre. Tengo fuerzas para conseguir lo que quiero y ganas de hacerlo". Ahora, está con varias formaciones de "informática y árbitra", pero lo que ella quiere en un futuro es "ser esteticista o hacer algo relacionado con el márquetin. Estoy buscando trabajo de lo que sea, me veo capaz de conseguir un empleo", algo que hace un tiempo jamás "habría imaginado".

Su consejo para todas las personas que están en su situación es acudir a Sercade Zaragoza. "Ahí te ayudan, te dan cariño y amor. Se preocupan por ti en el trabajo, en la economía, en tu situación. Es como una familia", sostiene Irina.

"Me han hecho ser una persona fuerte y valiente. Sé que con mi esfuerzo y dedicación puedo conseguir lo que quiero", concluye la joven zaragozana.