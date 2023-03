Casi el 25% de los aragoneses tiene seguro de salud: "La pública está colapsada, aunque en la privada también se espera"

La sanidad pública no está pasando por su mejor momento. Desde que comenzó la pandemia, las listas de espera para consultas externas y para cirugías no han recuperado la normalidad y pedir cita para Atención Primaria tampoco es lo mismo de antes. Esa es una de las principales razones por las que los usuarios deciden, a día de hoy, contratar un seguro de salud privado.

"La realidad es que la Seguridad Social es el mejor seguro que existe. Tienen muy buenos profesionales y las mejores máquinas e instalaciones. El problema está en los tiempos de espera y no solo en consultas especializadas y operaciones, sino también en las citas con el médico de cabecera. Esa es la principal razón por la que ahora la gente contrata seguros de salud", explica Ricardo Garde, director de una de las oficinas de Mapfre de Zaragoza.

Desde Asisa Zaragoza coinciden en que "el colapso" de la sanidad pública es la principal razón por la que se contrata más estos servicios. "En los últimos años, desde que comenzó la pandemia, ha crecido un 15% la demanda", aseguran

La demora, asegura Garde, "es cada vez mayor". "Tanto es así que algunos profesionales de la pública aconsejan a sus pacientes que se hagan las pruebas por su cuenta para que no se demore tanto y así tener los resultados antes", sostiene.

Hacerse un seguro de salud supone "un sobrecoste para las familias". "Todos pagamos Seguridad Social trabajemos por cuenta propia o ajena. A eso se suma, los que pueden, el dinero que se destina para el seguro privado para poder cubrir las necesidades de cada uno. Diríamos que se ha convertido en algo elitista. No todo el mundo se lo puede permitir", argumenta Garde.

El precio, explican desde Asisa, ha crecido casi un 20% este año. "La gente lo utiliza más y se hace más pruebas que antes. Eso encarece todo. Si hay pérdidas nos lo reportan a las aseguradoras", apuntan. El precio ronda los 35 euros para una persona joven, los 60 euros para los adultos de 50 años y los 120 euros a partir de 70 años.

Otro de los fenómenos que impulsa la contratación de seguros de salud, especifican desde Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), es su "creciente aceptación como mecanismo de pago en especie". "Muchas empresas han incorporado el seguro de salud para sus trabajadores como concepto retributivo complementario. El seguro de salud es, de hecho, uno de los beneficios sociales más valorados entre la plantilla. Esto hace que los seguros constituyan una herramienta de atracción y retención de talento. Además, contribuyen a reducir el absentismo laboral", subrayan.

En Aragón, el 23,71% de la población tiene contratado un seguro de salud. El porcentaje es mayor en la provincia de Zaragoza (24,86%). En Huesca desciende hasta el 22,35% y en Teruel 17,71%. En total, son 311.945 los aragoneses que cuentan con este servicio, 72.000 más que hace diez años. En el último año, más de 10.000 personas decidieron unirse a la sanidad privada, según los datos facilitados por Unespa, la patronal de las aseguradoras..

A nivel nacional, la radiografía es similar. Uno de cada cuatro españoles cuenta con seguro privado, es decir, más de 12 millones de personas. En los últimos 10 años, más de tres millones de personas lo han contratado.

Desde la OCU (Organización de Usuarios y Consumidores) Aragón advierten que la sanidad privada no está exenta de listas de espera, que pueden superar las tres semanas para ciertas especialidades en Zaragoza. Desde la organización instan a la Consejería de Sanidad de Aragón a seguir trabajando en la reducción de las listas de espera, que en enero de 2023 alcanzaban los 93 días de media para una consulta externa y los 153 días para una intervención quirúrgica no urgente. Así, las demoras medias registradas son de 526 días en intervenciones de neurocirugía, o de 217 días en consultas de traumatología.

"Contar con un seguro de salud te da seguridad"

Nélida Gran se hizo seguro de salud hace más de diez años, cuando se mudó a vivir a Madrid. "Me dijeron que la sanidad no funcionaba muy bien, aunque casi es mejor que la de aquí", sostiene. De primeras, apunta, no solía utilizarlo. "Es ahora cuando más recurro a los servicios. Tengo covid persistente y sufro dolores similares a los de la fibromialgia y cansancio extremo", sostiene

Nélida Gran, a las puertas de un centro médico de especialidades privado. HA

"La pública está colapsada, aunque en la privada también se espera. Yo estoy muy contenta con mi médica de cabecera de la Seguridad Social. Ella me va derivando, aunque los especialistas me atienden meses después. Con el seguro no es de inmediato. Antes, era de un día para otro, ahora hay que esperar un mes para muchos médicos", apostilla la zaragozana, que acude con asiduidad a rehabilitación, al neurólogo, al psicólogo y al oftanmólogo debido a la enfermedad que sufre

Begoña Ortín también está "contenta" con los médicos de la Seguridad Social, sin embargo, la "saturación" ha hecho que opte por hacerse las pruebas que necesita a través de su seguro privado. "Me tienen que operar del hombro y probablemente sea por la privada porque la lista de espera en la pública es tremenda. Está todo muy saturado", lamenta.

Mila Borcha es una de las últimas incorporaciones al seguro privado. "Llevo unos meses porque mi marido ya tenía con la empresa y como funcionaba bien, he decidido hacérmelo yo también. Pedir cita es cada vez más complicado y contar con un servicio privado de salud te da seguridad", comenta.

Mariano Longares, a las puertas de un centro médico de especialidades privado. HA

Un veterano es ya Mariano Longares, que lleva más de 20 años como cliente de Adeslas. "Ahora en el privado también hay que esperar bastantes y no solo en consultas. Las últimas veces que he ido a urgencias han pasado más de 5 horas hasta que me han atendido", subraya el usuario, que compagina la pública y la privada. "Me han tenido que operar dos veces de corazón y una fue en la Quirón y otra en el Servet", puntualiza. Este año, la cuota le ha subido un 8%.