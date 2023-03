El Drama de la Cruz de Alcorisa renueva sus actores para la edición de 2023

La Asociación Cultural Drama de la Cruz de Alcorisa (Teruel) renueva este año los principales actores de la representación de los últimos días de la vida de Cristo que se realizará el próximo Viernes Santo, 7 de abril. Como se ha hecho a lo largo de los 45 años de vida de la obra, en la edición de este año los papeles principales serán representados por la gente de Alcorisa, un pueblo de poco más de 3.000 habitantes de Teruel.

El día de la representación uno de cada 10 vecinos de la localidad participan en la obra como actores y otras varias decenas en labores de organización. El papel de Cristo lo asumirá Iván López, de 34 años de edad, que es profesor de instituto y lleva desde el verano preparando el texto.

El Drama de la Cruz se llevó a escena por primera vez en la Semana Santa de 1978. No había vocación de continuidad pero son ya 45 años de representaciones

“Sin duda lo que más respeto me produce es la primera escena del sermón de la montaña. Es un monólogo corto pero para mi se hace eterno. Me produce mucho respeto porque no soy actor profesional”, explica López. “Desde que era pequeño he participado en la representación porque es algo muy especial para los alcorisanos”.

Iván López estará acompañado de dos de sus mejores amigos en la escena cumbre de la Crucifixión en el Monte Calvario. Jorge Martín, presidente de la Asociación Drama de la Cruz, señala que “siempre intentamos que la persona que representa el papel de Cristo esté acompañado en las escenas finales de aquellos que él escoja para sentirse arropado y acompañado en esa parte de la representación que es la más emotiva y la que no deja indiferente a ningún espectador”. Los que le acompañarán como ladrones son Carlos Yeguas, coordinador de deportes de la comarca del Maestrazgo, y Antonio Sancho, brigadista en el retén de incendios.

El momento más emocionante de la representación en Alcorisa. Tomás Montero

Confección al estilo del siglo I

Los preparativos del Drama de la Cruz están acelerándose en las últimas semanas con la puesta en marcha de un taller de recreación histórica centrado en la indumentaria. Desde que nació el Drama, la Asociación ha intentado que la obra que muestra la pasión y muerte de Cristo gozara del mayor rigor histórico posible. Este año se ha optado porque los vecinos de Alcorisa que lo deseen puedan confeccionarse sus propios trajes siguiendo las últimas investigaciones sobre la manera en la que se vestía en la Judea del siglo I. La Asociación -con la colaboración de la especialista en costura Eva Sesé- ofrece a los vecinos todo el material para que puedan confeccionarse su propio vestuario.

Desde sus orígenes a finales de los 70 del siglo pasado, la obra ha ido evolucionando con la introducción de pequeños ajustes pero manteniendo siempre la misma esencia. El año pasado se introdujo en el guion algunas palabras o pequeñas frases en latín y se renovó completamente la indumentaria de la guardia romana.

El Drama de la Cruz se representó por primera vez en la Semana Santa de 1978. Nació sin vocación de continuidad, pero la reacción de los dos centenares de alcorisanos que fueron testigos por primera vez de la puesta en escena de la Pasión, resultó clave para su continuidad.