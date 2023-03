Lambán sobre la ley de paridad: "Es sensata y razonable"

El presidente del Gobierno de Aragón y del PSOE, Javier Lambán, ha valorado que la propuesta de ley de paridad es "sensata y razonable". Lo ha hecho esta mañana en Ateca, en el acto de colocación de la primera piedra del centro de mayores de la localidad, donde ha valorado que su partido ha apostado por un "feminismo que abre caminos a la igualdad real y efectiva", frente "al feminismo oportunista y cínico del PP" y frente "al feminismo a veces un tanto estrafalario a nuestra izquierda".

De la misma manera, el máximo representante de la DGA ha propugnado que al Partido Socialista "cabe atribuirle todos y cada uno de los avances en materia de feminismo en esta país". "No hay una sola iniciativa de avance de las posiciones feministas que no quepa atribuir al PSOE", ha subrayado. Así ha puntualizado que: "Determinadas extravagancias relacionadas con el feminismo no las entendemos".

En este sentido, ha recordado la labor de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y que en la DGA y en las listas de su partido cumplen "con la paridad y las listas cremalleras". "Esta ley no hace más que reconocer una realidad", ha explicado. Sobre una norma como la del sí es sí, ha insistido en que "hay que enmendar el error".

"No puede ser que la ley esté produciendo rebajas de penas y salidas de la cárcel de violadores que es justo lo contrario que buscaba", ha argumentado y la ha calificado de "chapuza" desde el punto de vista jurídico.

Rifirrafe con Azcón

En un capítulo más de su rifirrafe con el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, Lambán le ha achacado al popular "traer lo peor de la política nacional". "Ha decidido volcar la mesa de diálogo y acabar con una dinámica de desterrar el frentismo y los conflictos", ha apuntado, sosteniendo que en la Comunidad se había "instaurado el respeto en las relaciones entre partidos".

De igual forma, ha acusado abiertamente a Azcón de estar "impulsando el transfuguismo de manera descarada": "El objetivo es romper los puentes entre izquierda y derecha y aniquilar a los partidos que garantizan la moderación como Ciudadanos y el PAR".