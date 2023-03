Los aragoneses repudian el asesinato de María del Carmen y su expareja se niega a declarar

El asesinato machista de María del Carmen Fernández, de 39 años, a manos de su expareja, Miguel Santiago Cortés, de 53, ha sido otra muestra del "fracaso colectivo como sociedad" en la lucha contra la violencia de género. El alcalde de Villanueva de Gállego, Mariano Marcén, lo transmitió así a sus conciudadanos en la concentración que el Ayuntamiento convocó para repudiar el crimen cometido el pasado viernes.

Esa tarde, sobre las 17.00, Miguel Santiago –que en su día tuvo una orden de alejamiento de la víctima pero que ya había caducado– acabó presuntamente con la vida de su expareja delante del hijo en común de 6 años. El hombre aprovechó el momento en que María del Carmen, como todos los viernes, fue a buscar al niño para llevárselo a Zaragoza, donde ella vivía, para matarla en el portal de la casa. Después, subió al piso, se cambio de ropa, bajó a la calle, tiró el cuchillo en primera papelera que vio, y se fumó un cigarro en la puerta del bar donde minutos antes había estado con su hijo y se había tomado un carajillo y dos copas de anís.

La Guardia Civil lo detuvo instantes después del homicidio y se lo llevó esposado, sin mostrar la más mínima alteración, al cuartel de Casetas donde ayer se acogió a su derecho a no declarar. Hoy, salvo imprevistos, pasará a disposición del juez de guardia.

Lazos morados

La consternación y la tristeza en la localidad zaragozana era patente. Poco antes de la concentración, una docena de mujeres, y un par de hombres, se afanaban en hacer lazos morados que luego repartirían a los vecinos que respondieron a la convocatoria del Ayuntamiento, que ha decretado dos días de luto oficial para mostrar su dolor y condenar el crimen.

"Cualquier violencia es detestable, sin duda, pero la violencia contra la mujer y en algunos casos contra los hijos debería avergonzar a cualquier sociedad que aspire a denominarse justa", señaló el alcalde de Villanueva. Recogiendo el sentir de los vecinos, Mariano Marcén manifestó que el asesinato ha supuesto para los villanovenses un "mazazo". Añadió que hay "pocos hechos más deleznables" como el acaecido en la tarde del viernes y que acabaron con la vida de una mujer como consecuencia de una acción «terrible e inexplicable y a todas luces machista».

"Estos hechos son consecuencia de la violencia machista que estamos sufriendo desde hace muchos años y que desde los poderes públicos no somos capaces de eliminar, posiblemente por haber recibido a lo largo de nuestra historia una educación completamente errónea en la relación de igualdad hombre y mujer", admitió sin ambages el primer edil. Por esa razón, apostó por poner "todos" los medios para erradicar la violencia machista. "Cualquier atisbo de permisividad o normalidad relacionado con el maltrato a las mujeres debe ser eliminado por completo", dijo.

La Coordinadora de agrupaciones feministas la convoca en la plaza de España de Zaragoza por el asesinato de Mari Carmen, vecina de Villanueva de Gállego, supuestamente a manos de su expareja este viernes

Por su parte, la concejal de Igualdad, Susana González, que con emoción contenida, no acababa de dar crédito a lo ocurrido. "Nunca lo ves tan cerca hasta que te toca". La edil señaló que, si bien conocen a la familia del detenido, a la víctima, no, porque vivía en Zaragoza. El Ayuntamiento de Villanueva está en trámites de estar incluido en el sistema Viogén. No obstante, y a pesar de que no tenían constancia de que María del Carmen fuera una víctima de violencia de género, en el caso de que hubiera residido en la localidad zaragozana y tuviera una orden de alejamiento –lo que no sucedía actualmente– la Guardia Civil lo habría sabido. Susana González recordó que nunca se había producido un crimen machista en el pueblo, aunque en noviembre pasado había once vecinas con órdenes de protección. "Aunque una muerte no se puede prever, habrá que analizar qué ha pasado", manifestó.

A la concentración acudieron también la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea, y la concejala de Mujer, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, María Antoñanzas. Goikoetxea recordó que los recursos del IAM están a disposición de todas las mujeres y que hay una asesoría psicológica destinada a los menores de edad, que en este caso se ha activado para atender al niño que presenció el crimen y que necesitarla toda la ayuda para afrontar la dura experiencia que le ha tocado vivir a tan corta edad.