Agresión en una discoteca de Zaragoza: "Le dejó con toda la cara rajada y sangrando sin parar"

Los Bomberos de Zaragoza han atendido esta madrugada en una discoteca del centro de Zaragoza a un hombre que finalmente ha sido trasladado al hospital. Tal y como informa el cuerpo, otro cliente le rompió un vaso de cristal en la cabeza lo que le provocó una "profunda" herida.

El suceso tuvo lugar en la Sala Daluxe sobre las 5.00 de la madrugada de este domingo cuando el herido, A. V. de 34 años y natural de Calatorao, aunque residía en Zaragoza, y un amigo con el que se acababa de encontrar se estaban saludando. Según este amigo, que fue testigo de primera mano de lo hechos, el agresor se acercó hacia ellos mientras conversaban y le increpó con un "¿Y tú que estás mirando?". Según este testigo, la víctima apenas tuvo tiempo de responder: "¿Mirar? El qué?", cuando el agresor le estampó el vaso que llevaba en toda la cara.

"Fue algo salvaje, nos quedamos todos en shock porque no esperábamos esa reacción. Es como si se le hubiera ido la olla", lamenta su amigo, que no quiere desvelar su nombre. "Le dejó con toda la cara rajada, como un mapa, sangrando sin parar, parecía que llevase una máscara de disfraz, algo irreal", relata este testigo, que ayudó a la víctima a salir de la discoteca.

"El personal de seguridad del establecimiento de ocio nocturno bajó en seguida, se llevó al agresor y llamó a la Policía". Mientras, "sacamos a nuestro amigo de la sala y lo tumbamos junto a las escaleras de la entrada a la espera de la Policía y la ambulancia", recuerda el testigo.

Ninguno de quienes acompañaban a este joven se explica lo ocurrido. "No lo entendemos porque no hubo ningún enfrentamiento, estábamos hablando tranquilamente, y a esta persona se le fue la pinza, no lo vimos venir", añade el amigo de la víctima.

Dos operaciones en menos de 8 horas

A. V. fue operado de urgencia una vez que la ambulancia lo trasladó al Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa. Sin embargo, ha tenido que ser intervenido una segunda vez a lo largo de este domingo. "Aún está en quirófano y todavía no sabemos gran cosa", dice la hermana del joven, que se ha desplazado junto a su familia desde Calatorao en cuanto se han enterado de la noticia.

"Nos ha llamado mi hermano a las 8.00 para contarnos lo que le había pasado y que ya le habían operado una primera vez", explica. "Cuando lo hemos visto llevaba toda la cara vendada, inflamada, deformada y apenas podía hablar", añade la hermana. "Los médicos nos han dicho que tiene algún nervio roto y que no tenía movilidad en una parte del rostro debido a la herida", afirma la joven. "Creen que recuperará la movilidad pero hasta que no salga de la operación no sabremos más", lamenta.

Sobre lo que le ha pasado a su hermano, explica que "al parecer el agresor había salido para montarla y la tomó con mi hermano pero podría haber sido cualquier otro", asevera. "Sin darse cuenta, se encontró ya con todo el vaso en la cara y cayó redondo al suelo", matiza la hermana de la víctima, que asegura que van a denunciar los hechos ante la Policía.