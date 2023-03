Las familias numerosas aragonesas, tras la polémica con el tren de Ouigo: "Nos sentimos muy discriminados"

La polémica se desató este miércoles cuando una familia zaragozana, con 7 hijos, denunció, a través de Twitter, que estaban planificando un viaje a Madrid en tren a través de la compañía Ouigo y solo podían llevar a cuatro de ellos. "¿Qué hacemos con los otros tres?", se preguntaba Víctor Pérez. Las familias numerosas se sienten "muy discriminadas" tras este hecho, y aseguran que esta "marginación" se extiende a otros ámbitos, como en las piscinas municipales.

"Lo que le ha pasado a esta familia con el tema de lo que es viajar es que nos pasa en muchísimas otras cosas, ya no solo en viajes. La legislación, las normas, se han olvidado de las familias de más miembros", expresa Alejandro López, de la asociación aragonesa Tres y Más. Pone el ejemplo de una unidad familiar -con cinco hijos- que, al ir a la piscina municipal, no podían entrar. "El máximo era un adulto con cuatro menores. Depende del que estuviera en la puerta podían entrar", relata López. Según explica, el Ayuntamiento tenía pendiente cambiar esta ordenanza, porque "no tenía ningún sentido". "Una cosa es que se tenga que cumplir unas normas de seguridad y otra es que se esté discriminando de un servicio público a una familia", se lamenta el presidente de Tres y Más.

Lo que le pasó a esta familia zaragozana es tan solo un ejemplo. En este caso -como en muchos otros- fue un viaje, pero los incidentes de las unidades familiares con muchos hijos no siempre son ahí. "Generalmente optamos por el coche o el bus para viajar, ni siquiera contemplamos los aviones por las limitaciones que hay", relata López. En ese caso, por adulto, podrían viajar un bebé y un niño menor de 5 años, y en caso de ser más tendrían que consultarlo con la compañía aérea correspondiente. Esto se extiende a espectáculos o en cualquier otra actividad donde pueda estar limitado el número de hijos por adulto. "Se habla mucho de las nuevas unidades familiares, per se está perdiendo la óptica, la perspectiva de familia numerosa. Nos quieren borrar hasta de la nueva Ley de Familias", denuncian desde la asociación.

La respuesta de Ouigo a la polémica

Después de la polémica con la familia zaragozana y con otra mujer a la que se le impidió embarcar en uno de sus trenes con sus cuatro hijos "por un malentendido en una de sus políticas", la compañía de bajo coste Ouigo pidió disculpas públicas y dejará ahora que un adulto viaje con más de dos niños.