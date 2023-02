Carmelo Juez: "El agua es vida, el río Ebro es nuestra vida"

En el río vemos el agua. Y en los que hay peces, peces de agua dulce; usted no saca la caña de pescar, pero sí va mucho más allá.

Le cuento mi historia y mis proyectos. Soy ingeniero industrial. Me gustaban los puentes. El director de tesis, Javier Murillo, me dijo que qué más daba calcular la estructura de un puente que lo que pasa por debajo. Y dije... ¿por qué no? Y decidí calcular el agua y lo que fluye en ella, el sedimento.

Y con sus teorías y proyectos, alcanzó la beca Marie Curie.

Me gusta más decir que alcancé el contrato. Beca tiene un elemento peyorativo.

¿Peyorativo?

Sí, antiguamente no cotizaban. Ahora sí. Antes de la Marie Curie, me fui cinco años a Bélgica y a Suiza. En Lovaina estudié el transporte de sedimentos en canales con fuertes pendientes. Después me formé en Suiza, trabajando en dinámicas de sedimentación en embalses y restauración de cursos fluviales desde el punto de vista morfológico. También fui profesor de Mecánica de Fluidos en la Universidad Politécnica de Madrid. En 2019 llegó la Marie Curie.

Y en 2022, la Ramón y Cajal. Y ahora llega el prestigioso ‘Starting Grant’, del ERC.

El ‘European Research Council’ (ERC) está dentro del Consejo Europeo. Se trata de un proyecto de cinco años, con un total de 1,5 millones de euros de respaldo económico. Se contratarán cinco personas más. Por ese lado, también estoy muy contento.

Mucho trabajo detrás de este logro, mucho esfuerzo para ser científico en España.

Además de problemas endógenos, la ciencia en España sufre problemas exógenos, como la falta de financiación y la excesiva burocracia. El proyecto que asumimos analizará las dinámicas sedimentarias en cuencas pirenaicas en un contexto de cambio global. Será mediante el uso de sistemas de teledetección (drones) y modelos estocásticos (probabilísticos) basados en inteligencia artificial.

¿Un río es un ser vivo?

Hay que precisar: un río es un elemento vivo, dinámico. Los sedimentos modifican los cursos fluviales. El agua, cuando fluye, en función de sus velocidad, altura y condiciones topográficas locales va a generar un transporte de sedimento u otro. Este transporte tiene impactos en diversos aspectos de nuestra vida.

¿Por ejemplo?

El control de avenidas, porque los fluidos de los ríos se ven modificados; episodios de turbidez de aguas o la propia sedimentación de los embalses. Con esta sedimentación de embalses pierdes parte de la capacidad reguladora del embalse, afectando a la capacidad de producción hidroeléctrica y a su capacidad de laminación de avenidas.

El proyecto se desarrollará en el Pirineo.

Así es. El Pirineo es la génesis de Aragón desde el punto de vista humano y fluvial. Allí nacen los principales afluentes del Ebro. Se trata de la mayor cuenca hidrográfica de España.

Y, después del Nilo, junto al Ródano, el mayor río que desemboca en todo el mar Mediterráneo.

Ese dato es abrumador. Porque el agua es riqueza, es vida. Un río es vida. El Ebro es nuestra vida.

Habría que considerar que, más de un siglo después de su fallecimiento, el mensaje que lanzó Joaquín Costa posee una vigencia absoluta.

No solo sigue vigente, sino reforzado. Los recursos hídricos son limitados y debemos gestionarlos de manera global con la unidad territorial de cuenca. No existen soluciones parciales para un problema tan complejo como es una cuenca. En un contexto de cambio global, se hace necesario gestionar esos recursos hídricos, esos cambios morfológicos por medio de las confederaciones. Nosotros vamos a desarrollar un proyecto centrado en la sedimentación, porque el sedimento es la dupla del agua. Van ligados. Y el agua, como hemos dicho, es vida.