Abascal: "Agradecemos el indulto de Teruel Existe. Respetamos las leyes, hasta las que no nos gustan"

Banderas nacionales, gritos de Viva España y un público tan entregado, que ha abarrotado el Palacio de Congresos de Zaragoza al que ha acudido Santiago Abascal, líder de Vox, a buscar el voto de jóvenes, de la clase medida, de los jubilados... De todos. Salvo el de la prensa, cuyo papel ha cuestionado. "Cuando te alaben, ojo. Hemos llegado hasta aquí sin ellos", ha señalado.

La crítica más feroz se la ha llevado un Gobierno "mentiroso e ilegítimo" de un PSOE que dijo que no pactaría con "comunistas ni con separatistas", y que lo hizo. Y contra un PP que cuando le afean "se echan para atrás". "Claro que hay gente de bien y de mal. Y el que quiere romper España, es de mal. Los que sueltan a violadores y a terroristas son gente de mal. Nos atrevemos a decirlo", ha enfatizado.

También se ha referido a Teruel Existe, partido al que ha "agradecido" que les haya "indultado". "Que se queden tranquilos. Respetamos las leyes, incluso las que no nos gustan. Si están buscando argumentos para acercarnos a nosotros, arrepentidos los quiere Dios", ha recalcado.

Ha reiterado el de Vox que "padecemos un Gobierno Ilegítimo, que es el peor de la historia". Y le ha acusado de arruinar a las clases medias y de "robar a los españoles con impuestos abusivos" para que los políticos se lo gasten "en tonterías". Culpa Abascal al Ejecutivo de que los jóvenes no se puedan ir de casa, aunque les dan un bono cultural de 400 euros "para videojuegos". Ante un público entregado ha hecho hincapié en que "no se lo regala Pedro Sánchez, sino que se lo ha robado a sus padres con unos impuestos injustos".

Abascal se reivindica como jefe de la oposición

Todo sirve para hacer política, y más cuando se está en campaña. Y el de esta tarde en Zaragoza era un mitin en toda regla. No han faltado referencias a la inmigración ilegal, a la "pobre chica" a la que le "arrebataron su identidad sin diagnosticar que era autista"... Reivindicándose como "jefe de la oposición" frente a Alberto Núñez Fejóo.

"No nos vamos a callar. Hemos venido para cambiar las cosas, no para ponernos en el lugar de ellos. Vamos a convocar a la gente a la calle, a querellarnos contra el Gobierno y a presentar las mociones de censura que sean necesarias", ha asegurado. Contraponiendo su papel al de Feijóo.

También se ha referido a la moción de censura y a Ramón Tamames, que "tiene la cabeza bastante mejor que muchos diputados del Congreso". El de Vox ha recordado que propusieron a Feijóo que se presentara él, aunque no les iba a gustar lo que iba a decir. No quiso. Ha vuelto a insistir Abascal en que el PP ya no es "la derechita cobarde", ahora son el "centroizquierda, el PSOE con diez años más".

La moción de censura

Abascal ha defendido la moción de censura, aún a sabiendas que probablemente no prosperará. "Dicen que nos estamos equivocando. Admito que digan que no es oportuna porque a servir para fortalecer a Sánchez y la mayoría de la cámara le va a apoyar. Es precisamente lo que queremos: que los golpistas, los separatistas y los comunistas se retrasen justo a Sánchez y que toda España y toda Europa vean quienes son los socios del presidente", ha arengado.

El debate sobre la edad de Tamames es, en su opinión, "inaceptable. "¿Ahora resulta que la edad sirve para decir que alguien no puede hablar? A la gente mayor hay que respetarla", ha zanjado.