El centro de visitantes y el anfiteatro de la Expo de Zaragoza recibirán 1,2 millones de fondos UE

El futuro centro de visitantes de la plaza del Pilar y el anfiteatro de la Expo recibirán 1,2 millones de euros de fondos europeos. El Ayuntamiento obtendrá un total de dos millones de la UE, sujetos a la firma de un convenio con la DGA, que es quien se encarga de distribuirlos, para impulsar estos dos proyectos, acondicionar monumentos públicos, renovar la iluminación de museos y salas de exposiciones y promocionar productos de kilómetro cero.

Solo al acondicionamiento del centro de visitantes, adjudicado por 998.486 euros y actualmente en fase de construcción, irán a parar 835.045 euros divididos en dos anualidades, con 30.203 para los trabajos ya acometidos en 2022 y 804.842 para los previstos este 2023. A estas cifras hay que sumar otros 242.000 euros para los recursos digitales de este equipamiento, de los que 121.000 se recibirán este año y los 121.000 restantes, de cara a 2024.

La vicealcaldesa y concejala de Cultura, Sara Fernández, asegura que estos 242.000 euros servirán para que esta "evolución" de las tradicionales oficinas de turismo, que podrían inaugurarse de cara a la segunda mitad del presente ejercicio, se convierta en una verdadera ventana de promoción de la ciudad. "Se hará una apuesta por grandes pantallas y por otros servicios digitales. La idea es que se puedan contratar experiencias allí mismo", explica.

Los fondos del anfiteatro también se dividirán en dos ejercicios: 77.400 euros se recibirán este año y los 72.600 restantes, en 2024. En este caso, las ayudas europeas servirán para sustituir las maderas de los asientos, mejorar los toldos y reforzar el apartado técnico.

"Ya se hizo algo para el pasado Vive Latino, pero no era suficiente. La climatología zaragozana ha hecho que sea necesario arreglar las bancadas, ya que después de tanto tiempo no están en condiciones. El material es estéticamente muy bonito, pero por mucho que se trate, no es el más adecuado", afirma Fernández. Confirma, además, que este espacio volverá a ser escenario del festival Vive Latino, que regresará a Zaragoza el 8 y 9 de septiembre, y que solo unas semanas después se utilizará para el Río y Juego de las próximas Fiestas del Pilar.

El propio Consistorio aseguraba en su solicitud a la UE que este anfiteatro, de 600 metros cuadrados y con capacidad para unos 7.000 espectadores, podría convertirse en un gran escenario de conciertos y festivales y que, al ser un espacio abierto, casaba a la perfección con la filosofía impuesta por la pandemia. No obstante, por el momento no hay ninguna actividad más programada.

"Está abierto para que pueda usarse en otros festivales. Y si está mejor, siempre será más fácil que otros lo propongan y lo utilicen. Nosotros, por ejemplo, podremos emplearlo para hacer más espectáculos y de otra forma en el Río y Juego", defiende la vicealcaldesa. Y en cuanto a los plazos, aclara que "habrá mejoras antes del Vive Latino" con cargo a los 77.400 euros asignados para este 2023 y que el resto de los trabajos se acometerán con los 72.600 de 2024.

El metaverso, ‘en pausa’

El Consistorio había pedido inicialmente tres millones de euros, una cantidad que tuvo que reformular "a petición de la DGA". En el camino han quedado, por el momento, proyectos como el centro de visitantes en el metaverso, una iniciativa que pretendía replicar en el ciberespacio el futuro centro de recepción de visitantes de la capital.

"Al no ser una prioridad, optamos por no presentarlo, pero no renunciamos a él. Si hay nuevas convocatorias volveremos a intentarlo, ya sea en solitario o junto a otras ciudades. Ya hubo un proyecto ‘en red’ con otros puntos de España, pero se cayó en el último momento", comenta.

El balance, pese a todo, es "positivo", ya que también hay 409.434 euros para sustituir las luminarias de los museos, 145.572 para acondicionar monumentos públicos y 151.297 para incidir en una oferta gastronómica de kilómetro cero. Más allá de esta convocatoria, el Consistorio trabaja con el sector turístico para presentar proyectos a otra que estará abierta hasta el próximo 6 de marzo.