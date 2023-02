15 años del primer viaje en AVE de Zaragoza a Barcelona

Este lunes, 20 de febrero, se cumplieron 15 años de la puesta en marcha del primer AVE entre Zaragoza y Barcelona, que permitió recorrer en menos de dos horas los más de 300 kilómetros que hay entre ambas ciudades. Coincidiendo con este aniversario, el propio rey Felipe VI acudió este lunes en AVE a la capital aragonesa para presidir la inauguración del Mobility City en el Pabellón Puente y la entrega de los Premios Nacionales de Cultura.

Los 164 pasajeros que estrenaron el servicio viajando desde la capital aragonesa hasta la Ciudad Condal tuvieron la sensación de subirse a un tren que marcó un hito histórico en la evolución del ferrocarril español, tal y como recogieron nuestras páginas.

Los primeros AVE hasta Barcelona desde Madrid y Zaragoza llegaron unos minutos antes de la hora prevista a la estación de Sants. El procedente de la capital de España, que partió a las 6.02 con más periodistas en sus vagones que clientes, llegó a la Ciudad Condal en 2 horas y 38 minutos, mientras que el convoy que partió de Zaragoza, que salió a las 6.59, tardó una hora y 54 minutos. En el trayecto, los convoyes alcanzaron en varios momentos los 300 km/h. Sin embargo, el primero que unió la Ciudad Condal con Calatayud sufrió un retraso de más de quince minutos, lo que levantó quejas entre los usuarios.

En cuanto a los pasajeros, los del Madrid-Barcelona, encantados de que fuese directo y no parase en ningún sitio, incluido Zaragoza. La diferencia de tiempo entre un viaje con paradas y otro con ellas era de casi 45 minutos. "Los que lo hacen competitivo con el puente aéreo", decía un madrileño que iba y volvía a Barcelona en el día. A los viajeros que se subieron en Zaragoza no les importaron las paradas y resaltaron el ahorro de tiempo. Consuelo López, de Huesca, que viajaba con su familia solo lamentó no tener servicio directo entre la capital altoaragonesa y Barcelona o, en su defecto, otro tren que le permitiera el enlace, ya que tuvieron que llevarlos en coche hasta Zaragoza. Elena Lahuerta y Eva Gállego, que se desplazaban por trabajo, aseguraban que sale más caro que una persona sola vaya en su coche que el billete de 57 euros.

Durante esta década y media, el AVE entre Barcelona y Madrid a través de Zaragoza ha doblado el número de pasajeros que transporta cada año -hasta los 12,1 millones de 2022, un 112 % más que en el arranque de la ruta- y ha sumado un 51,7 % más de trayectos -hasta los 27.920 del año pasado-.

El AVE con origen o destino Barcelona -con conexión directa a Madrid, pero también con posibilidad de paradas en Lérida, Zaragoza y Tarragona- ha sido usado a lo largo de esta década y media por más de 140,6 millones de personas.

La mayoría de pasajeros consultados aquel miércoles de febrero de 2008 se subieron al primer AVE por asuntos de negocios, y muchos se sorprendieron por la comodidad de este tren frente al recurrente puente aéreo. El punto de inflexión llegó en 2012, año en el que por primera vez el AVE fue más usado que el avión en la conexión entre ambas capitales, una tendencia cada vez más al alza.

En aquel momento, el trayecto entre Barcelona y Madrid se cubría en un mínimo de 2 horas y 38 minutos; ahora el viaje es ocho minutos más corto. En 2008, los trenes con Madrid por sentido y día eran 17; hoy son 27.

Así ha evolucionado el AVE Zaragoza a Barcelona en estos 15 años

Quince años después, el número de circulaciones diarias de la capital aragonesa a la catalana ha crecido notablemente y se ha registrado una mejora de los tiempos de viaje.

Según información facilitada por Renfe, hace quince años se pusieron en marcha 22 circulaciones diarias de AVE entre Zaragoza y Barcelona, 11 por sentido. En la actualidad la oferta de trenes AVE y Avlo de Renfe alcanza las 35 circulaciones diarias, 18 en sentido Zaragoza y 17 en sentido Barcelona. De ellas, cuatro corresponden a servicios de AVE que circulan hacia el sur del país y que conectan Zaragoza tanto con Cataluña como con Andalucía. Además, hay otras ocho circulaciones diarias de Alvia, cuatro por sentido, entre las dos ciudades.

También han mejorado progresivamente los tiempos de viaje, reduciéndose hasta en quince minutos en el caso de las relaciones directas: hoy es posible viajar de Zaragoza a Barcelona en AVE en 1 hora y 23 minutos.

Unos años antes de esta conexión de alta velocidad entre Zaragoza y Barcelona, en 2003, la capital aragonesa había estrenado los viajes en AVE a Madrid, de los que el próximo octubre se cumplirán 20 años. Actualmente, Renfe ofrece 33 circulaciones diarias de AVE y Avlo entre Zaragoza y Madrid y es posible realizar el viaje en apenas una hora y cuarto.

En 2008 quedó así completado el corredor de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, que en estos quince años ha registrado más de 140 millones de viajeros con origen o destino en la ciudad condal y en el que Renfe oferta en la actualidad 54 circulaciones diarias entre sus servicios de AVE y Avlo. De ellas, 31 tienen parada en Zaragoza.