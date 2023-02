Día del Asperger en Aragón: "Tienen que reconocerles la 'discapacidad social', sino son invisibles y no tienen derecho a nada"

"Soy Asperger. Repito muchas las cosas y cuando me pongo nervioso subo el tono de voz. No entiendo el doble sentido de las cosas y las bromas, aunque lo intento, y si alguien me grita me suelo poner triste, no me gusta". Sergio Muñoz Recuenco tiene 13 años, estudia 2º de Secundaria en el instituto El Picarral de Zaragoza, que cuenta con un aula del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Explica con esta naturalidad qué le supone este síndrome, un autismo sin discapacidad intelectual, que no le impide seguir sus estudios con normalidad con el apoyo de su madre, "hacer los mismos exámenes que mis compañeros de clase" y soñar con llegar a ser futbolista como Messi, "que también es Asperge aunque no lo diga" y, si no, trabajar en algo relacionado con el deporte.

Desde pequeño a sus padres les llamaba la atención que siempre estaba solo pero muy contento. En el colegio, el Tío Jorge, el equipo de orientación les dijo que podía tratarse de un retraso del lenguaje. No fue hasta los 9 años que, ante la falta de respuestas y avances, recurrieron a la asociación de Asperger y pudieron poner nombre a lo que le pasaba a su hijo. "Perdimos mucho tiempo porque nadie nos decía nada concreto, fue en la asociación donde le hicieron las pruebas y a partir de ese momento todo cambió. Ha estado viniendo durante tiempo cada semana a los talleres de habilidades sociales, fundamentales para él, y ahora a los de ocio, además de las sesiones con la psicóloga", explica su madre Belén Recuenco.

Sergio y sus padres se han acercado este sábado a la nueva sede que la Asociación Asperger y TGDs (Trastorno Generalizado del Desarrollo) de Aragón ha inaugurado en el paseo Longares número 30. La entidad atiende a unas 300 familias y gracias a las nuevas instalaciones disponen de más espacio para ofrecer sus servicios. Según datos europeos hay un caso de TEA por cada cien nacimientos. En la Comunidad podría haber más de 1.300 personas con autismo, y dentro de ese espectro se incluyen las personas con Asperger, de las que no hay cifra exacta lo que dificulta su visibilidad.

El presidente de la entidad, Rafael Calvo, tiene muy claras las reivindicaciones de este colectivo: una mayor visibilización que rompa estereotipos, medidas concretas que favorezcan su inserción laboral, la creación de una unidadd especializada en TEA en el Salud, viviendas tuteladas para fomentar la autonomía de estas personas y el reconocimiento a nivel estatal de la figura legal de la ‘discapacidad social’.

Un buen número de familias se han acercado este sábado a la inauguración de la nueve sede de la Asociación Asperger Aragón en Zaragoz Francisco Jiménez

De esta última demanda sabe mucho Begoña Rubio. Su hijo Pablo Latorre, de 34 años, se licenció en Historia del Arte en 2019 y en estos momentos asiste a un taller de la Fundación Rey Ardid en el que ha entrado "por la puerta de atrás, como si se tratara de un problema de salud mental cuando no lo es, pero para nosotros es una solución, está muy a gusto". La integración laboral es muy baja y entre el 76 y el 90% de jóvenes y adultos en edad laboral con Asperger están en desempleo y no desarrollan ningún tipo de actividad productiva.

"Tienen que reconocerles la 'discapacidad social', sino son invisibles y no tienen derecho a nada. Tienen reconocida una discapacidad, Pedro de un 65%, pero el cupo de plazas de discapacidad general al que pueden acceder no está adaptado a su estilo cognitivo particular", defiende. En este siempre difícil camino a hacerse un hueco en el mercado laboral, añade que tampoco pueden acceder "a los talleres ocupacionales ni a las fórmulas de empleo con apoyo en empresas ordinarias".

Rubio asegura que se "ha avanzado mucho" desde que valoraron como Asperger a su hijo con 12 años "cuando apenas se conocía este trastorno, porque estuvo diagnosticado de psicosis varias". El camino hasta llegar a la Universidad no resultó nada sencillo. Fue víctima de acoso escolar, una situación que sufren en las aulas muchos niños con Asperger, y acabó estudiando Bachillerato a distancia. Ya en la campus, aunque encontró "la comprensión de la mayoría del profesorado de la carrera", vivía en un ambiente de "aislamiento social" en el que pocas personas de su alrededor se interesaban por conocerle y hablar con él.

Begoña Rubio, secretaria de la junta directiva de la Asociación Asperger Aragón y madre de un joven de 34 años con Asperger Francisco Jiménez

La coordinadora del área de psicología de la asociación, Giovanna Fachi, insiste en la necesidad de que se reconozca la 'discapacidad social' sin lo cual su plena integración está muy alejada. El Asperger, insiste, no es "una enfermedad mental ni tampoco una discapacidad intelectual", lo que de verdad genera a este colectico una "barrera" y donde ellos tienen "dificultades" es en el ámbito social.

Los principales síntomas del Asperger, aunque "cada uno es diferente" y con capacidades distintas, se concentran en dos áreas: la interacción social y comunicación y la "inflexibilidad del pensamiento".Fachi concreta que tratan "en mayor o menor medida" de relacionarse "pero no saben cómo hacerlo, están metidos en un mundo con una fuerte carga social y no consiguen descifrar algunos códigos".

Rafael Calvo, presidente de la Asociación Asperger Aragón que se fundó en 2004 Francisco Jiménez

A esta dificultad de adaptación se une, apunta esta psicóloga, su "literalidad del lenguaje". "Son personas muy literales, no captan las bromas ni los dobles sentidos. "A nivel normal les puede costar mantener la mirada y pueden tener una expresividad algo más reducida", añade. La inflexibidad del pensamiento les lleva a "necesitar saber lo que va a pasar, los cambios les alteran, son personas rutinarias y tienen una forma de pensamiento bastante rígida".

"Son personas muy nobles, con un sentido de la justicia fuera de lo común y unos ideales muy marcados" (Giovanna Fachi)

A esto se une que son "muy selectivos en sus intereses" desde pequeños, lo que unido a su también "selectiva y excepcional memorial" , puede conducirles a convertirse en auténticos expertos en aquello que les apasiona. También puede padecer "hipersensibilida a nivel sensorial" y molestarles los ruidos.

Fachi también destaca algunos de sus cualidades positivas: "Son muy nobles, con un sentido de la justicia fuera de lo común y unos ideales muy marcados. Tienen unas capacidades que muchas veces no se visibilizan ni se les da la oportunidad para que las desarrollen y muestren".