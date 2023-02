Patricia: "Me diagnosticaron autismo a los 41 años"

Patricia Bárcena tiene 41 años y hace menos de uno descubrió que era autista. Un diagnóstico que llegó a raíz del de su hijo mayor y también del de su marido. "El problema de no tener diagnostico es que da espacio a un montón de etiquetas equivocadas. El diagnostico hace que digas no soy una histérica, soy autista", ha incidido esta mujer que ha participado en el Congreso Nacional de Calidad de Vida e Inclusión en TEA, organizado por ATADES y celebrado este viernes en Zaragoza.

Recuerda que fue un proceso "superintenso" pero que sintió "mucho alivio". "Aunque he tenido mucha suerte, siempre ha habido una parcelita de tener que empoderarme, de tener que reivindicar que puedo ser como soy, que mi intensidad está bien", ha relatado. En su familia ha tenido un "entorno protector", en el que "siempre me han respetado y valorado y han respetado mis ritmos y necesidades".

En el caso de su hijo, ha detallado, empezó a ver que algo no le cuadraba cuando tenía unos dos años. Sin embargo, muchas de las cosas que hacía, lo atribuía a que se parecía a ella. "También decía: 'ha salido a su padre'", ha recordado, al tiempo que ha incidido en que hay personas en las que es muy evidente, pero no son todas. "Cuando se convive con padres que también son autistas ven normal que el niño necesite un rato para estar solo o que a lo mejor no tenga ganas de hablar y, por lo tanto, no buscas el diagnóstico tan pronto", subraya.

Finalmente el diagnóstico de su hijo llegó cuando tenía 8 años -ahora tiene 14-. "A partir de ahí empezamos a investigar y aprender", ha explicado. Y así llegaron al de su marido y, posteriormente al de ella. También su hijo mediano es autista, y están en proceso de diagnóstico con la pequeña.

Respecto a al infradiagnóstico, en especial, en la edad adulta, ha reconocido que hace 40 o 45 años, muchas personas con autismo iban directamente a instituciones mentales, cuando no tenían un problema de salud mental y, además, "podían ser personas con un potencial muy elevado". Y en cuanto al acceso laboral, ha recordado que, ahora mismo, las cifras que tenemos son de "autistas grandes dependientes, que son personas que por su situación no van a poder acceder a un empleo, y luego personas que, sin ser tan dependientes, necesitan apoyos y adecuaciones".

Patricia ha recordado que el problema son los "estereotipos": "El espectro es infinito, hay infinitas manifestaciones del mismo, y lo único que nos une son los procesos en cuanto a sociabilización, sensorial...". "Tengo tres hijos, los tres son autistas y los tres son diferentes y, aunque la base es la misma, no puedo hacerlo igual con los tres porque no funciona", ha ejemplificado.