Cs echa a Sara Fernández y Víctor Serrano del comité autonómico

La dirección nacional de Ciudadanos ha cesado a la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, como vocales del comité autonómico de Aragón. Su decisión de echarlos se adoptó hace once días, pero hasta este viernes no se les ha comunicado por parte del coordinador autonómico, Daniel Pérez Calvo, lo que ha provocado la indignación de los dos afectados.

La escueta comunicación que han recibido no explica siquiera los motivos de la expulsión del órgano de dirección de Aragón, de la que formaban parte como "vocales-representantes institucionales", sin tener un área de gestión asignada.

Pérez Calvo les ha remitido a través de Whastapp el boletín interno del partido en el que se recoge la decisión de cesarlos, que se emitió este lunes para los integrantes del comité nacional. De este órgano sí forma parte Pérez Calvo como miembro nato, además del concejal turolense Ramón Fuertes como coordinador de Comunicación.

Acuerdo de cese de Fenández y Serrano como vocales del comité autonómico HA

Los dos cesados no han tardaron en reaccionar a través de las redes sociales, censurando las formas y el fondo de su expulsión. La vicealcaldesa ha explicado que el hecho de que se lo hayan notificado un wasap once días después de acordarse el cese demuestra el talante de la dirección. "Como para sorprenderse de que no se respeten los estatutos y se nombren candidatos a dedo. Res non verba" , ha escrito Fernández en referencia a la imposición del abogado José Ramón González Barriga como candidato por Zaragoza, saltándose las propias normas internas aprobadas tras la refundación y haciendo caso omiso al sentir de la militancia..

En la misma línea se ha pronunciado Serrano, que ha sido aún más directo en su censura a la actuación de la nueva ejecutiva nacional. "Al parecer la refundación de Ciudadanos consistía en silenciar y expulsar a quienes pedimos democracia y respeto para los afiliados", ha subrayado.

La expulsión se acordó a instancia del coordinador nacional, Carlos Pérez Nievas, que la llevó a la permanente del 6 de febrero tras haber mantenido una tensa reunión tres días antes con el grupo municipal en la sede de Zaragoza. En dicho encuentro se plantaron los seis concejales y todos descartaron repetir, lo que sirvió a la dirección para argumentar que no habría primarias en la capital.

El cese recrudece la crisis interna en el partido, que está roto en Aragón. Los críticos, liderados por la vicealcaldesa, tienen el control de las bases, la razón que unos y otros reconocen que está detrás de la decisión de no someter la elección del candidato al voto de los militantes. Pérez Nievas trasladó este jueves que González Barriga que será el cabeza de lista, una imposición que desató la indignación de los afiliados que se reunieron con él.