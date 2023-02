Francesc Boya: "Necesitamos partidos con visión de Estado. El cantonalismo es una mala solución"

¿Prefiere hablar de la España vacía, vaciada o rural?

España rural, sin duda. La España rural no está vacía.

No es lo que creen desde la plataforma de la ‘España Vaciada’.

En la España rural hay gente que está viviendo en esos pueblos, que está emprendiendo, manteniendo el territorio. Otra cosa es que vivimos una crisis demográfica que tiene cien años y que hay que combatirla, hay que mitigar los desequilibrios entre lo rural y lo urbano y dar calidad a las pirámides demográficas.

El Gobierno lleva años diseñando diagnósticos, y el problema sigue.¿Falta más efectividad?

La efectividad se ha demostrado hoy aquí. Hemos visto un proyecto de colaboración entre el Ministerio y la DGA, y el resultado de proyectos de jóvenes que son una realidad. Hay quien puede tener ansiedad por ver resultados más rápidos, pero un problema que arrastramos desde hace décadas no va tener una solución mágica.

¿Qué cambios se han registrado en Aragón?

Con el plan de las 130 medidas se han invertido 425 millones que han permitido tener un grado de conectividad altísimo. Eso no cambia nada, pero da una herramienta potentísima para que teletrabajo, los jóvenes, la calidad de los servicios y la implantación de empresas. Pero no es suficiente. Necesitamos un plan para capacitar a las personas que viven en el medio rural e incluso para adaptar todo el proceso de digitalización a la realidad.

¿Qué papel juega la mujer para fijar población en el medio rural?

Los datos evidencian que las que están emprendiendo en el medio rural son las mujeres, que empiezan a quedarse. Es cierto que todavía tenemos mucho que hacer para que los pueblos sean más amables y se pueda conciliar mejor.

¿Se combate mejor la despoblación con subvenciones o con inversiones?

Hay que invertir en la mejora de las infraestructuras, en las comunicaciones, en las conexiones digitales, en el talento y la capacidad de los jóvenes de emprender.

¿Qué aportará a la España rural el Estatuto básico de municipios de menos población?

Queremos empoderar a los pueblos, que tengan mayores capacidades de hacer frente a problemas reales, cotidianos, y un marco administrativo más simplificado para que se dediquen a lo que de verdad importa: mejorar los servicios, y la calidad de vida.

Aragón asume un sobrecoste por la prestación de servicios. ¿Merece una compensación mientras siga bloqueada la financiación autonómica?

No está en mi marco competencial. Hay voluntad de afrontar un nuevo marco que requerirá de voluntades políticas que se tienen que manifestar en el Congreso. Por primera vez el Estado ha puesto en marcha políticas concretas para los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y eso es muy importante. En transición energética, municipios de Aragón se ha repartido un millón; y por el fondo de cohesión y transformación territorial, otro.

¿Sería partidario de rescatar la Ley de Desarrollo Sostenible de 2007?

Lo estamos trabajando, pero tenemos un contexto muy distinto al de 2007. Hemos creado alguno de los mecanismos que no existían. Entre ellos, la conferencia sectorial, que es un marco de colaboración entre comunidades. Ahora hay normativas de carácter autonómico en Extremadura, Castilla La Mancha y, de forma próxima, en Aragón.

¿Podría incluir esa ley rebajas en el IRPF para zonas despobladas?

Eso ya lo están haciendo esas comunidades. Ahora tenemos que estudiar con atención los resultados y ver si mejora el proceso de captación de pobladores.

Las ayudas al funcionamiento de Teruel están en marcha, pero con quejas porque se quedan cortas. ¿Prevén aumentarlas a corto plazo?

Siempre nos vamos a quedar cortos. Y tenemos que ir a más, sin duda. Pero estamos moviéndonos en unos ámbitos en los que no tenemos aún resultados empíricos. Vamos a darnos un tiempo, al menos seis meses, para ver el resultado y luego el Gobierno verá si tiene que incrementarlos.

¿Se podrían ampliar a zonas del Pirineo, Belchite y Daroca, que tienen similares problemas?

Está en el marco de la política europea y no podemos tomar decisiones de manera unilateral.

¿Cómo va la ejecución de los 10.000 millones contra la despoblación de los fondos europeos?

Quedan por ejecutar 4.000 millones, pero el impacto en los territorios es enorme.

El Aragón rural pide compensaciones por los molinos eólicos y las placas solares que se instalan en el territorio. ¿Las merece?

Sin duda. Debemos ver cómo podemos compensar no solo por las renovables, sino por todo lo que el medio rural aporta, también la biodiversidad, el agua, la posibilidad de hacer ocio en las montañas.

El presidente Lambán reclama rebajas en la factura eléctrica y prioridad al captar empresas.

Sin cuestionar las opiniones del presidente, es la red eléctrica. Los territorios deben aprovechar las renovables para atraer industria y generar riqueza, y la energía se mueve en una red que puede trascender a las comunidades.

Se habló de la posibilidad de que los funcionarios teletrabajan en zonas del medio rural. ¿Lo mantiene? ¿Sería factible?

Lo mantenemos, hay que favorecerlo. Hay que ir adaptando el marco normativo a una realidad que va a ser cambiante y se tiene que hacer sin perder la perspectiva de que el funcionario está al servicio de las personas y unas tareas se pueden hacer telemáticamente y otras no. El teletrabajo es muy importante para el medio rural y está cambiando la demografía de los lugares.

Defendió la descentralización para luchar contra la despoblación. Teruel se quedó sin la Agencia Espacial. ¿No era un contrasentido incluir entre los requisitos tener vuelos internacionales?

No me lo parece. Estas agencias están pensadas para que sean eficaces y nos ayuden a desarrollar unos ámbitos que en este caso están muy vinculados a la cooperación internacional. Habrá otras oportunidades que posiblemente encajarán mejor en Teruel. Eso es en lo que debemos valorar.

¿Entiende el malestar que hay en Teruel y Aragón?

Es comprensible. Todos querríamos que a nuestro territorio viniera casi todo. El Gobierno lo ha explicado. Habrá otras oportunidades y Teruel estará entre las prioridades del Gobierno por su contexto demográfico.

La ‘España vaciada’ va a las elecciones en Teruel,Zaragoza, Huesca, Jaén, Logroño, Salamanca y Cuenca. ¿Le preocupa que cada vez concurran a más ciudades?

No sé si siguen aumentando. Eso lo dirán las urnas. No me preocupa porque el Gobierno, en este sentido, tiene un balance muy positivo de la actuación que se ha hecho en estos tres años. Creo que el Gobierno tiene muchos argumentos para asegurar que en demografía y medio rural tiene una visión de Estado. No debemos pensar que la solución puede ser una pócima mágica hecha sobre alguna ocurrencia. Esto requiere una política de Estado seria, que implique a las ciudades.

Dicen que en Aragón Teruel Existe podría tener la llave de la DGA. ¿Corre riesgo España de sufrir el efecto del cantonalismo?

Espero que no. Si somos una sociedad madura es bueno entender que se necesitan partidos con visión de Estado, que sean capaces de aplicar estas políticas por convicción. El cantonalismo siempre es una mala solución. Eso no quita a que quien tenga una llave que la utilice bien y que sea para abrir las puertas que sigan mejorando las perspectivas de futuro del medio rural.

¿Veremos en España un pacto de Estado contra la despoblación?

Hay que tener paciencia. Estamos construyendo una estrategia frente a la despoblación que es muy poliédrica y que necesita tiempo y rodaje.