Los pediatras avisan: "Estamos viendo un brote importante de escarlatina"

Desde el comienzo del otoño, los pediatras de Zaragoza están viendo en sus consultas un repunte de casos de escarlatina, una enfermedad "benigna" que aunque sorprenda a las familias (pues parece cosa del pasado), tiene fácil tratamiento y no deja secuelas si se diagnostica temprano y se trata adecuadamente, con antibióticos.

Así lo indica el pediatra César García, experto en patologías infecciosas como la que provoca en la infancia el estreptococo, una bacteria para la cual no hay vacunación todavía y que, por tanto, cuando hay un número suficiente de niños que no lo han pasado, produce contagios. "Esto es algo que sucede periódicamente, no es nuevo, pero sí que vemos más escarlatinas de las que pensábamos. Como todas las bacterias y virus que hemos tenido en otoño, la covid supuso un importante problema de salud pública, en el cual con los niños se tuvo extrema precaución: iban con mascarilla al cole, etc. Esta medida en otoño se deja de hacer y entonces había mucho virus y bacteria agazapada porque había mucho niño susceptible. Con el Streptococcus pyogenes, que es el que produce la escarlatina, hemos vivido el mismo fenómeno", advierte este pediatra, que ya en una primera revisión que hicieron de 171 casos diagnosticados en su centro de salud hace unos años confirmaron lo que están viendo ahora en consulta. "Clásicamente se describía en niños más mayores, pero nosotros ya publicamos un brote anterior, con datos de 2015, y hemos visto que ha bajado mucho la edad. Si antes era una enfermedad de niños de cinco a 15-18 años, en la adolescencia, ahora se da en niños más pequeñitos, rondando los dos, tres y cuatro años", explica.

Síntomas de la escarlatina y cómo tratarla

César García, pediatra del Centro de Salud de Sagasta, explica los síntomas de esta enfermedad contagiosa cuyo diagnóstico sorprende a las familias, aunque tiene fácil tratamiento.

La escarlatina, señala este pediatra, está provocada por la misma bacteria que causa las anginas. De ahí que entre los síntomas que produce estén la fiebre o el dolor de garganta propio de una amigdalitis. Sin embargo, lo más característico de esta enfermedad -y de ahí su nombre- es que la infección se acompaña de una erupción típica cutánea. "Se llama escarlatina porque es rojo escarlata; una erupción que no es lisita: tú tocas la piel del niño y es como piel de gallina. Los ingleses lo llaman "papel de lija". Produce también fenómenos típicos como es la lengua aframbuesada (que parece una fresa); se les pone la carita roja, pero hay un triángulo pálido alrededor de los labios… Y la erupción es, sobre todo, en hombros, cintura, brazos y piernas; aunque afecta también a carita y cuello", describe este pediatra.

Pese a que hay otros virus muy frecuentes en niños pequeños que provocan también erupciones y exantemas, la escarlatina tiene sus peculiaridades, lo que ayuda a los expertos a reconocerla. "Muchas veces nos hacen hacer la prueba buscando el estreptococo en la angina y sale positivo la mayoría de las veces", añade. En su consulta del Centro de Salud de Sagasta, están diagnosticando alrededor de un caso diario, lo cual es un "buen número".

"En cuanto aparece más de un caso agrupado en guarderías, ya piensas que hay un brote", puntualiza este pediatra al hablar de las causas de este repunte a edades más tempranas. Antiguamente, aclara, los niños estaban en casa hasta los 5 y 6 años que iban al cole. "Ahora al juntarlos antes, en las guarderías, se contagian también más pequeños", indica.

¿Qué medidas se pueden tomar para evitar el contagio?



La escarlatina, al igual que la covid o la gripe, es un virus que se contagia respiratoriamente, por vía aérea o contacto estrecho. "En cuanto un niño habla al otro emite gotitas, y luego también si se comparten vasos, cucharas, etc.", explica.

Cuando se detecta un brote en una guardería, lo más importante a juicio de este especialista es diagnosticar los casos pronto para poder ponerles tratamiento. "Si a un niño que tiene escarlatina le pones el antibiótico, en 24-48 horas ya dejaría de contagiar. Y a nivel domiciliario, hay que hacer lo propio de las enfermedades respiratorias: higiene de manos y no estaría de más recuperar la mascarilla en casa cuando te diagnostican una enfermedad así, por lo menos las primeras horas y los 2 o 3 primeros días", aconseja este médico.

"En 'Mujercitas', una niña muere de escarlatina y aquí en el subconsciente tenemos eso. Pero desde que hay antibióticos, la enfermedad no tiene por qué suponer ningún problema"

A las familias, el diagnóstico de esta enfermedad infecciosa les sigue dejando boquiabiertos. "La frase que más oímos a los padres y a los abuelos, si los traen ellos, cuando diagnosticamos una escarlatina es: '¿pero eso aún existe?'. A pesar de que no ha dejado de existir, es un diagnóstico que sorprende a las familias", comenta la doctora Teresa Cenarro.

El doctor García, por su parte, lanza un mensaje tranquilizador a las familias y rompe con la influencia que a su juicio ha podido tener en el imaginario popular el cine. "Hay una película muy famosa que es 'Mujercitas', donde una niña muere de escarlatina. Yo creo que aquí en el subconsciente tenemos eso. Pero desde que hay antibióticos, la escarlatina no tiene por qué suponer ningún problema. Se cura bien y pronto, sin secuelas. El Streptococcus pyogenes, producto de la angina escarlatina, se trata con penicilina sin problema, y llevamos muchísimos años sin ningún tipo de resistencia a este antibiótico, a diferencia de otras bacterias", concluye el experto, quien asegura que hay también alternativas para los alérgicos a este medicamento.