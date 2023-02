Susana Aperte, diseñadora: “Las jóvenes se quitan los tacones y se ponen zapatillas con vestido largo para ir de fiesta”

La moda aragonesa se cuela en la gala de los Premios Goya y viste a una de las protagonistas de la noche. La productora del Mejor Documental ‘Un hombre sin más’ dedicado a la figura de José Antonio Labordeta, Elisa Múgica, quien también es la esposa de su director, Gaizka Urresti, llevó un vestido de la diseñadora zaragozana Susana Aperte.

“Ya le hice el vestido que llevó para la presentación del documental en Madrid, y cuando se enteró de que estaban nominados a los Goya, me propuso hacer su vestido para la gala. Me hizo mucha ilusión”, dice Aperte. Para el vestido, la diseñadora no utilizó patrones. “Esculpí el vestido en su cuerpo y está todo hecho a mano”, explica.

“Tenía claro el color buganvilla -un tipo de fucsia- porque representa la fortaleza que tenía Labordeta”, añade la diseñadora. Se trata de un vestido largo de tejido español de punto de seda que imita al neopreno, escote asimétrico y adornos florales del mismo tejido en la parte superior. Va acompañado por una capa de tul, del mismo color.

Elisa Múgica y Gaizka Urresti, en la alfombra roja de los Premios Goya 2023, con el vestido diseñado por Susana Aperte. S. A.

Susana no quiso perderse los Premios Goya y reunió a su familia y amigos en su casa para ver juntos la gala. “Cuando dijeron los ganadores a Mejor Documental y Gaizka se abrazó con Elisa, pudimos ver el vestido en televisión. Fue un momento estelar, una magia indescriptible, sobre todo cuando vi la emoción de mi hija al ver que era el vestido que había hecho su madre”, recuerda Aperte. "Ha sido un regalo haber podido compartir ese momento con ellos de alguna manera y enviarles esa energía positiva”, confiesa la diseñadora.

Preparando la ‘Aragón Fashion Week’

Los Goya han sido un soplo de energía para continuar el trabajo que tiene por delante esta diseñadora que ha sido seleccionada por segunda vez para participar en la ‘Aragón Fashion Week 2023’ que se celebra del 13 al 18 de marzo próximos.

“Presento una colección que se llama ‘Calma’ y que tiene mucho que ver con la situación personal, increíblemente dolorosa, que estoy atravesando”, afirma Aperte. Se trata de 8 prendas de colección de costura de fiesta “con mucha luz y ausencia de color, donde priman los tonos neutros y juega con los claroscuros”, desvela la diseñadora.

Moda de fiesta ‘low cost’ para graduaciones y pasos de ecuador

La moda de fiesta, precisamente, está retomando el pulso tras la pandemia y Aperte ha constatado que “hay una nueva tendencia de gente muy joven que busca ropa de fiesta mucho más ‘ponible’”. Al hablar con sus clientas y ver lo que demandaban al entrar en su boutique, ubicada en el Centro Comercial Independencia, “vi un nicho de mercado porque la gente me demandaba ropa más sencilla para asistir a bodas y celebraciones, así que me lancé con una colección de ropa de fiesta ‘low cost’ a partir de 89 euros, donde reina la sencillez", explica.

Esta colección está dirigida a gente joven y a "personas que tienen un presupuesto limitado o quieren aprovechar la prenda para otras ocasiones especiales”, continúa la diseñadora. Se trata de prendas con tejidos “no tan nobles como la seda pero muy dignos, como crepes con mucha caída, mucho colorido y donde los complementos son los protagonistas”, explica Aperte.

Moda de fiesta 'low cost' de la diseñadora Susana Aperte. M.O.

“Fue sacar esta colección y empezar a llegar clientas muy jóvenes que buscaban vestido para su graduación en el instituto, para pasos de ecuador o fines de carrera”, señala. “Para algunas, es la primera vez que se van a poner tacones o llevar un bolso de mano, así que me toca a mí también enseñarles a llevarlos para que el vestido se luzca adecuadamente”, asevera Aperte.

“Lo que buscan estas jóvenes son vestidos largos, los acompañan de chaquetitas cortas o boleritos y se ponen tacón para el acto formal de graduación que organiza el colegio o instituto”, explica. Sin embargo, “cuando acaba el acto, se quitan el bolero y los tacones y se ponen unas ‘Converse’ con el vestido largo para irse de fiesta”, apunta la diseñadora. Por eso, “cuando vienen a las pruebas, se traen también las zapatillas, porque hay que mirar que el largo les quede bonito para llevar tacones pero que no se lo pisen con las ‘Converse’, señala Aperte.