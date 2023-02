Personas con sordoceguera tendrán 500 horas más de mediación gracias al calendario solidario de El Rincón 2023

La Fundación Once para la Atención de Personas con Sordoceguera (Foaps) ha recibido 8.005 euros procedentes de lo recaudado con el calendario solidario de El Rincón 2023. Esta donación permitirá a Foaps sumar 533 horas de mediación para atender a personas con sordoceguera.

Javier Oliete, director ejecutivo de El Rincón, ha entregado a José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, en representación de Foaps, un cheque valorado en los 8.005 euros, en un acto celebrado en la Sede de la ONCE en Aragón, y en el que han estado acompañados por Raquel Pérez, delegada de ONCE Aragón y Ascensión Cordón, afiliada sordociega, con su mediadora.

Con una tirada de 8.000 ejemplares, el calendario, que fue diseñado y maquetado por El Rincón, ha contado con el apoyo de Foaps en las fotografías de archivo y documentación, ya que en cada uno de los meses se da un consejo para actuar frente a una persona con sordoceguera.

El objetivo de este calendario solidario es dar a conocer a las personas sordociegas y el proyecto de la Fundación Once para la Atención de Personas con Sordoceguera.

El Calendario Solidario 2023 de El Rincón es la primera acción de las que se realizarán durante 2023, año en el que la cadena de alimentación aragonesa celebra su 40 aniversario.

La FOAPS tiene como fin promover el desarrollo de programas dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las personas con sordoceguera, centrándose en los relacionados con la educación y el empleo, para procurar la integración sociolaboral y mejorar la calidad de vida de este colectivo.