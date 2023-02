La reunión de Sanidad con los sindicatos para frenar la huelga termina con posturas "muy alejadas"

La última reunión mantenida entre CSIF, CC. OO. y UGT con el fin de alcanzar un acuerdo y evitar la huelga del sector sanitario del próximo 31 de marzo ha terminado con posturas “muy alejadas”.

En este encuentro, ha explicado Delia Lizana, representante de Sanidad de CC. OO., la Administración no les ha permitido hacer aportaciones al documento de Atención Primaria, ya pactado con los sindicatos médicos CESM Aragón y Fasamet, y solamente se ha abierto a negociar la apertura de los centros de salud hasta las 20.00. “Parece que es lo único que podemos aportar, puesto que no estaban receptivos a hablar de ninguna de las otras medidas”, ha apuntado, al tiempo que ha asegurado que “no ha existido un talante negociador”.

Entre otras de las cuestiones relativas a Atención Primaria que esperaban negociar, ha explicado Jessica Fessenden, portavoz de Sanidad de CSIF Aragón, se encuentra la reorganización del personal de Atención Continuada. “Ahora quieren integrar a unos sí y otros no. Y no podemos estar de acuerdo con eso”, ha apuntado. En ese sentido, ha recordado que se trata de profesionales “con no muy buenas condiciones laborales” y que, por lo tanto, necesitan una “reorganización y normativa en condiciones”. Tampoco se han acercado posturas respecto al cobro de la carrera profesional, que lleva 13 paralizado ni a la jornada de 35 horas semanales. “Sabemos que en otras áreas de esta comunidad autónoma se está negociando para ya. Es una tomadura de pelo para los profesionales”, ha lamentado Elena Lahoz, representante de Sanidad de UGT Aragón.

Tras más de dos horas de reunión, las tres se han mostrado “enfadadas” por el rumbo tomado en las negociaciones y han asegurado que se mantienen todas las movilizaciones. La próxima será el viernes, 17 de febrero, a las puertas del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Será a las 11.30 y está previsto que esa misma mañana vuelva a haber otra reunión con el fin de alcanzar un acuerdo que evite la huelga del 31 de marzo.

Repollés esperaba un preacuerdo con los sindicatos

La consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Repollés, mostraba antes del encuentro su voluntad de que el Salud alcance un "preacuerdo" con los sindicatos en unas declaraciones realizadas con motivo de la celebración del tercer encuentro de la Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES).

La titular de Sanidad había subrayado su confianza en que se llegará a "evitar" el paro que ya tiene fecha en el calendario, el 31 de marzo. No obstante, ha recordado que este en un "momento complejo", pero que la voluntad del Departamento siempre ha sido "intentar solucionarlo en beneficio de todos y en este caso no ha sido diferente".

El listado de demandas planteadas por los tres sindicatos incluye el desbloqueo de la carrera profesional, la redistribución de las funciones, la jornada de 35 horas, la reclasificación profesional o el abono de varios complementos. También incluye una nueva organización y normativa para que los profesionales de Atención Continuada se incluyan en los equipos de Atención Primaria y tengan así unas mismas condiciones laborales.