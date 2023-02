En primera línea contra el coronavirus más allá de la edad de jubilación

"Tuve bastante claro que yo tenía que estar allí, que mi sitio era el hospital, a pesar de que la probabilidad de contraer la enfermedad y de que tuviera complicaciones graves era más alta que en una persona joven". Chema Artigas se jubiló el 15 de mayo de 2021, con 67 años, como jefe de sección responsable del área de Radiología en Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde vivió en primera línea la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Su caso se suma al de su compañero de trabajo durante años, Pedro Parrilla, que era jefe de unidad de Urgencias en el mismo hospital hasta diciembre del año pasado, cuando puso fin a su etapa profesional: "Soy un enamorado de mi trabajo y de mi especialidad y la época covid podía haberme hecho replantearme la retirada, pero no era el momento". Una decisión que tomó también Salvador Bello, que apura sus vacaciones y que se jubila este marzo, un año más tarde, como jefe de servicio de Neumología en el Servet, aunque mantiene la actividad laboral en su consulta privada: "Tenía que seguir por dos razones: había que dejar bien organizada la Unidad de Neumología Intervencionista y no me pareció lo más adecuado irme en mitad de la pandemia".

Sus testimonios reflejan la dedicación y esfuerzo desempeñado por los profesionales sanitarios para hacer frente a la crisis sanitaria y ponen voz al trabajo de quienes optaron por retrasar su jubilación. Desde el inicio de la pandemia, según la Consejería de Sanidad, han sido 373 los médicos que han obtenido autorización de prolongación de permanencia en el servicio activo.

Salvador Bello, en la biblioteca de su consulta privada en Zaragoza. Guillermo Mestre

El doctor Bello, al frente de un servicio clave en la atención covid y con cuatro décadas de experiencia, recuerda los complicados momentos iniciales a los que se enfrentaron: "Apenas teníamos medios, ni mascarillas, ni trajes de protección, ni métodos diagnósticos. Tampoco se sabía mucho de la enfermedad, la mortalidad era realmente alta". Ante la elevada presión asistencial había escasez de camas, también en la uci, lo que les llevó a poner en marcha la ucri (unidad de cuidados respiratorios intermedios): "Llegó para quedarse, porque sigue funcionando". Desde su consulta privada, en la que sigue en activo, relata que la situación ahora es muy diferente: "Las variantes actuales tienen una capacidad de replicación en el tejido pulmonar menor que las iniciales y las posibilidades de neumonías son menores y, además, la inmunidad de la población es mucho mayor". En su opinión, si hubiera que destacar algo positivo sería, dijo, "el factor humano de todos los profesionales".

Desde las Urgencias del Servet, los doctores Parrilla y Artigas vivieron también situaciones de mucha tensión. "La radiología de Urgencias es la más difícil porque hay que decidir bien y a tiempo", recuerda este último. "Hubo que rediseñar Urgencias de un día para otro, e inventar otra forma de trabajar asumiendo el riesgo de que teníamos que hacer un triaje de los pacientes cuando llegaban", explica Pedro Parrilla. Él se contagió justo antes del primer estado de alarma, cuando la enfermedad empezaba a mostrar las primeras señales de alerta, y volvió a infectarse más tarde. Al principio, y ante la falta de PCR o test rápidos, explica Chema Artigas, se apostó por el escáner como método diagnóstico para pacientes sintomáticos con patología respiratoria.

Pedro Parrilla se retira con la "frustración" de no haber podido recibir a los primeros mir de la "demandada e imprescindible especialidad de Urgencias, que no termina de llegar". Ahora, sin embargo, disfruta de la jubilación: "Era el momento por temas familiares, en agosto nació mi primer nieto, quiero recuperar mis aficiones...". Entre ellas está el paseo semanal junto a su compañero y amigo, Chema Artigas, que subraya: "Toca hacer lo que hemos ido posponiendo tanto tiempo".