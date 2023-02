El Gobierno de Aragón sitúa su periodo medio de pago a proveedores en 58 días

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ha manifestado que, en diciembre, el Periodo Medio de Pago a proveedores ha sido de 58,5 días, si bien baja a 21,34 si no se tienen en cuenta las facturas pendientes del Servicio Aragonés de Salud (Salud) y a 18,19 si no se contabilizan las del Departamento de Sanidad.

Se ha pronunciado así durante la respuesta a una interpelación parlamentaria formulada, en el pleno de las Cortes de Aragón, por la diputada del PP Carmen Susín. Pérez Anadón ha sostenido que estas cifras supone una mejora: "Vamos en la buena dirección".

Ha recordado que en mayo se comenzaron a adoptar medidas para reducir el pago medio a proveedores y, si entonces, el importe de las facturas pendientes del pago del Salud suponía el 93,82 por ciento del total de aquellas de más de 60 días, las de la administración general el 3,94, las del IASS el 1,79 y el resto las de los demás organismos públicos, en diciembre, las del Salud han sido el 98,57 por ciento del total, las de la Administración general el 0,92 y las del IASS, el 0,47 por ciento.

El consejero ha añadido que, en diciembre, el Salud ha pagado 11.301 facturas por importe de 75 millones de euros, con un máximo de 30 días y un promedio de 15,26 días, mientras que el Gobierno de Aragón ha abonado, en un promedio inferior a 30 días, 36.064 facturas por valor de 211 millones.

Por otra parte, ha esgrimido: "No es verdad que el Salud se financien a costa de las pequeñas empresas" ya que ha aclarado que existe un sistema para el pago a proveedores que prioriza la función social y la vulnerabilidad. Ha sentenciado, en este sentido, que las facturas pendientes de pago "son de grandes multinacionales farmacéuticas" y "todas las facturas pendientes de pago a más de 60 días se concentran en grandes empresas".

Por lo que respecta al importe, más del 90 por ciento "se concentra en 55 empresas" y el 65 por ciento del importante total en 15 empresas "con un volumen de negocio todas ellas de más de dos millones de euros".

Riesgo de intervención

La diputada portavoz de Hacienda del PP, Carmen Susín, ha criticado la "mala gestión" del Gobierno por no pagar a tiempo a sus proveedores de forma reiterada lo que ha llevado al Ministerio de Hacienda ha advertir "del riesgo real de intervención" de la comunidad autónoma. "Desde 2019, el Gobierno de Lambán solo ha cumplido cinco meses el periodo de pago de 30 días y eso quiere decir que los proveedores aragoneses no cobran a tiempo y están financiando al Gobierno", ha argumentado Susín.

La diputada 'popular' ha recordado que todo esto pasa cuando este gobierno ha contado con más dinero que nunca, con ingresos extra provenientes del Estado y de los fondos europeos, para apostillar que se han utilizado más de 300 millones de los fondos covid "para tapar agujeros, los destinaron a pagar facturas muy antiguas".

Según datos de la web de Transparencia del Gobierno de Aragón, ha constatado Susín, solo en 2020 pagaron con fondos covid 76.689 facturas "que se remontaban a 2016, y no se trataba de grandes proveedores como ustedes afirman, es que incluso pagaron facturas de taxi de 20 euros que debían desde 2017". Asimismo, ha exigido a Carlos Pérez "que deje de presumir" porque "sigue debiendo facturas desde 2015".

Central térmica

Por otra parte, el diputado del PP Juan Carlos García Suso ha interpelado al consejero de Industria, Arturo Aliaga, sobre las medidas para reactivar la economía y el empleo en comarcas afectadas por el cierre de la Central Térmica de Andorra.

Según el diputado, un territorio que era "próspero" se ha convertido en uno de los que más población está perdiendo, mientras que para que hubiera habido una transición justa con el cierre de la térmica, "los convenios se deberían haber empezado a ejecutar el mismo año o antes del cierre, pero no se ha hecho, y la gente de estas comarcas está harta porque han dinamitado su mayor fuente de riqueza".

Por su parte, el consejero Aliaga ha puntualizado que no se está yendo población de esta zona, sino que no se repone, es decir, fallecen personas y no llega gente nueva, para esgrimir que se están generando oportunidades de trabajo de tal forma que incluso los proyectos empresariales que han anunciado su ampliación o nueva implantación en la zona no siempre tienen personal para cubrir sus necesidades de empleo.

Igualmente, ha defendido la labor del Gobierno de Aragón porque todos los expedientes que afectan a esta zona son una "prioridad", ha habido proyectos declarados de interés autonómico "porque no queremos que se escape ninguna empresa" y el Ejecutivo "ha sido muy sensible, siempre, a lo que ha pasado en este territorio". Ha añadido que el nudo mudéjar ha sido el primero, y por ahora único, de España.