El informe jurídico confirma que el plan de ordenación de Canal Roya está caducado

El informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón ha confirmado este viernes que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua, popularmente conocido como Canal Roya, está caducado desde hace varios años. Se pone así fin a las duda existentes sobre si esta normativa todavía estaba en vigor después de que hace unos días, el director general de Medio Natural, Diego Bayona, de Podemos, retomara la constitución del Consejo Consultivo de este PORN, en lo que parecía un intento de ralentizar el proyecto de unión de estaciones.

Ahora, con el documento en la mano, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha podido confirmar que el PORN estaba caducado, algo que hasta este viernes le generaba ciertas "dudas". No obstante, ha mostrado su convicción de que Bayona actuó "de buena fe", atendiendo "a su interpretación y la de su equipo sobre lo que la normativa establecía que se debía hacer". "No cabe cesar a nadie", ha reiterado en referencia a las peticiones surgidas desde la Diputación de Huesca.

"La legislación vigente en estos momentos sobre la materia establece un plazo máximo de 2 años desde que se ordena el inicio de elaboración de un PORN hasta que se aprueba", ha detallado. En este sentido, ha recordado que han transcurrido "muchísimo más de dos años" desde que se promulgara el decreto que ordenaba el inicio en 2006, tanto de la modificación de esta ley, que data de 2014.

Respecto a la situación ambiental en la que se queda Canal Roya, ha explicado que gracias al plan de gestión de Red Natura 2000, que se aprobó hace poco más de un año, se asegura que los valores naturales de la zona "no quedan indefensos".

Asimismo, ha reiterado que, cuando se lleve a cabo la evaluación de impacto ambiental, necesaria para el proyecto de unión de estaciones, se tratará de un "procedimiento administrativo", en el que "no cabe duda de su rigor y fiabilidad". "No obedece a cuestiones políticas sino técnicas y administrativas", insistió. Esta evaluación, en todo caso, la deberá solicitar el promotor del proyecto, que es Aramón y, por ende, su presidenta, la consejera de Economía, Marta Gastón. Y, ha apuntado, que antes de que se realice el proceso de evaluación no se puede ni afirmar que se aprobará ni lo contrario.