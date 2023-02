Brian Jackson: "Tras ganar en el pabellón de Huesca, la energía era tremenda"

El histórico jugador del Peñas Huesca Brian Jackson, de 64 años, estuvo seis temporadas en el club en la ACB, desde la 86-87 a 91-92, de los 12 años que permaneció en España (uno en el Cotonificio de Badalona, dos en el Real Madrid y tres en el Caja San Fernando) y califica de "increíble" volver a verse con sus compañeros de aquel equipo, "más de 30 años después"·. Sigue siendo el tercer encestador de la liga española, detrás de Alberto Herreros y Jordi Villacampa, pero con una media de 22,2 puntos por cada partido. Llega este jueves a Huesca para intervenir en la celebración del sábado en el homenaje ‘Viva la magia’, con cuarenta personas implicadas en aquel equipo.

En Huesca se sentía "muy cercano" a la gente tras seis años viviendo allí. ¿Qué recuerda tres décadas después?

Para mí, en Huesca estaba mi segunda casa. Ahora soy lo que soy porque pude vivir en esa ciudad.

¿Se consideraba un ciudadano, más allá del deportista de la ACB?

Pues sí. Siempre ha sido raro vivir fuera de tu casa, pero después de seis temporadas que vivimos en Huesca me gustaba mucho.

¿Qué le parece que se reúna a una cuarentena de históricos jugadores de aquel equipo?

Estoy abrumado. Pero es un honor para mí venir a Huesca tantos años después, con mis compañeros del equipo. Hablé ayer con una familia que conocí allí y es algo muy especial.

Cuando estaba en Huesca decidieron llevarse a sus tres hijos a Estados Unidos para que estudiasen allí.

El menor tiene 30 años y el mayor 41, ahora. Ellos han jugado a todos los deportes y ahora son profesionales. Querían estar conmigo, pero al final no podían.

¿A qué se dedicó en el estado de Utah después de dejar el baloncesto?

Jajajja (se ríe). He disfrutado la vida y llevo veinte años como profesor en un colegio pequeño. He entrenado diez años y ahora estoy con chicos más pequeños en una escuela.

¿Todavía vive en Utah?

Tenemos una casa en Salt Lake City (Utah), pero ahora vivimos en el estado de Virginia.

¿Sabe si va a venir su amigo y compañero Granger Hall?

No lo sé, espero que venga. ¿Tú sabes algo? Estuve hace un año con él. Granger era un compañero fantástico, uno de los mejores jugadores y también una gran persona. Espero que venga.

Entrevista a Brian Jackson publicada en HERALDO el 16 de febrero de 1992, tras superar los 6.000 puntos en la liga ACB. Heraldo

Fue histórico aquel partido en que el Peñas Huesca ganó al gran CAI, los vecinos de Zaragoza. ¿Lo recuerda?

Sí, desde luego. Después de ganar en el pabellón del parque, la energía de lo que se vivía allí era tremenda.

¿Sabe que todavía es el tercero de los mayores encestadores de la liga de la ACB en España?

No lo sabía. Sé que sobrepasé los 6.000 puntos, pero no conozco los datos hoy en día. Jugué 12 temporadas en España (uno en Cotonificio-Badalona, dos en el Real Madrid, seis en el Peñas Huesca La Magia y tres en Caja San Fernando), pero no sé lo que ha pasado en este tiempo. (Jugó 400 partidos, metió 8-828 puntos y recibió 1.561 rebotes).

Solía ir a la Base de Zaragoza con su mujer y los tres hijos a las misas del domingo. ¿Lo recuerda?

Íbamos allí todos los fines de semana y además hubo un año que vivimos en Zaragoza para estar más cerca de la escuela de mis hijos. Así podíamos comer con los americanos una hamburguesa, jajajaja. Mi hijo mayor, Patrick, estaba en la misma clase que el hijo de Antonio, el presidente del Peñas en Huesca.

¿A qué personas no ha olvidado del club de aquella época?

De todos los directivos del club me acuerdo porque eran muy amables conmigo... José Antonio Ortas, Antonio Riva, Alfredo Vizcarro, Domingo Malo...y de mis compañeros y sus familias.

¿Volvería a ir a un club pequeño como aquel Peñas Magia tras haber estado en el Cotonificio de Badalona y el Real Madrid?

Me gustaba estar en un equipo pequeño porque teníamos mucha confianza. Luchábamos siempre por cada partido y por algo que era importante. Yo jugaba en el pabellón del parque y siempre pensábamos que podíamos ganar.

Y ganaron al Real Madrid de Petrovic, al Barcelona de Epi y al Forum de Sabonis en esos años...

Sí, jajaja.

A quién sigue en la NBA, donde lo seleccionaron en el Portland...

Sigo a los Utah y a los Ángeles Lakers (nació en California), pero no soy un forofo obsesionado con la NBA.

¿Qué le pareció la llegada de los jugadores españoles en la NBA?

Creo que los españoles son muy buenos jugadores y no me sorprendió que llegaran allí. Siempre defendí que ellos y otros europeos tenían capacidad para jugar en la NBA. Están demostrándolo.

Los Lakers ganaron la NBA con Pau Gasol.

Pau Gasol era un gran jugador.

¿Sigue la liga española de la ACB o está muy lejos?

Está muy lejos, pero de vez en cuando leo algún artículo. Por eso estoy muy contento de volver a ver a mis amigos y compañeros en Huesca. Estamos ahora en Madrid y parece muy diferente porque es más grande de lo que recuerdo.

¿Este regreso a Huesca va a ser muy emocionante?

Es un honor volver a Huesca porque la gente es muy amable y es algo muy especial para mí.