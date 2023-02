Aliaga, sobre la posible moción de censura: "Hay quienes buscan dar una patada hacia adelante y me quieren quitar de en medio"

"Tengo, debo y voy a cumplir la ley. Hay una sentencia que condena al partido por irregularidades formales y hay que repetir el congreso". Así ha contestado Arturo Aliaga, presidente del PAR y vicepresidente de la DGA, a los díscolos del PAR, que sopesan impulsar una moción de censura para descabalgarle del partido por negarse a convocar la Ejecutiva e impulsar unas primarias. Aliaga advierte que "hay una serie de personas que están buscando dar una patada hacia adelante y que buscan quitarme de en medio". Señala, a pesar de ello, que como vicepresidente de Aragón no puede dejar que el partido siga en una situación "bajo sospecha".

Alerta Aliaga del riesgo que supone retrasar 'sine die' la situación en la que se encuentra el PAR, con la cercanía a las elecciones autonómicas del 28 de mayo. "Con la ilusión que tengo de que el trabajo que estamos haciendo con los planes de la nieve, el nudo de Andorra y las inversiones para la fábrica de baterías, se está cometiendo una torpeza enorme al poner al partido en una situación de estrés para no cumplir una sentencia", ha denunciado.

También ha advertido Aliaga que "no se está escuchando al territorio". Ha explicado que ha habido varias reuniones de alcaldes y concejales que quieren que el partido acometa, "bajo normalidad", los desafíos de estas nuevas elecciones. "Parece ser que eso no se ha tenido en cuenta", avisa. Argumenta, además, que ha pospuesto la convocatoria porque este martes se aceptó el recurso de oposición presentado por Xavier de Pedro y el Ministerio Fiscal que consideran "no a lugar" de la impugnación impulsada por los díscolos. "Déjenme cumplir la sentencia y luego, el que quiera, la plataforma, los 18, el senador autonómico (por Clemente Sánchez Garnica, quien podría ser su relevo si finalmente hay moción de censura) que se presente al congreso", ha conminado. Cumplir la sentencia sería, en su opinión, "lo razonable y lo limpio" en estos momentos. ,