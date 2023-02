Adiós a la mascarilla en el transporte público: "Los jóvenes se la han quitado y a los mayores nos cuesta un poco aún"

Este miércoles estaba marcado en el calendario de la mayoría de aragoneses. Siempre hay algún despistado que a primera hora de hoy no entendía por qué los usuarios no llevaban mascarilla, pero era una pequeña minoría. El resto ha llegado hoy a la parada del tranvía y a la marquesina del autobús con la idea muy clara de qué iba a hacer con el cubrebocas a partir de ahora. Desecharlo ha sido una decisión casi unánime entre los más jóvenes, mientras que entre los más mayores se ha impuesto la prudencia.

"Yo hasta abril no la desecharé porque además de que me quiero proteger yo, trabajo en una residencia y tengo que mirar por el bienestar de todos los residentes. A nivel general, los jóvenes se la han quitado y a los mayores nos cuesta un poco aún", sostiene Esperanza Torres, que coge dos autobuses y el tranvía a diario para ir a trabajar a Rosales del Canal. "Quizás, si el bus va medio vacío me lo pienso, pero en principio seguiré como hasta ahora", reconoce la zaragozana este miércoles por la mañana, justo antes de subirse al tranvía en la parada de plaza de España.

De la misma opinión es Karen Silva, que todos los días utiliza la línea 21 para llevar a su hija, Samara, al colegio Tenerías de la capital aragonesa. "Había escuchado que se quitaban las mascarillas, pero no me había enterado muy bien cuándo. Yo la seguiré utilizando porque cuido a una persona mayor y creo que es lo más responsable. Además, el autobús suele ir lleno de gente y a veces, hay quienes tosen, otro no paran de hablar,... Creo que no está de más llevarla", asegura.

Tampoco recordaba que era hoy el día del fin de la mascarilla en el transporte público María Sierra. "No me acordaba, pero qué alegría. La prevalencia ha disminuido y era el momento. Hasta ahora había que respetar la ley, pero ya era más absurdo. Quien quiera seguir llevándola, que la lleve. Lo mejor es que cada uno pueda tomar su decisión", asegura la joven, que es médico en Zaragoza.

En un centro sanitario trabaja también Mar Marlasca, que utiliza a diario el transporte público para desplazarse. "Como la tengo que llevar todo el día durante mi jornada laboral, agradezco que durante el trayecto pueda ir sin ella. Tenía ya ganas de que entrara en vigor esta nueva normativa. Hay que normalizar poco a poco la situación. No hay muchos casos y está confirmada la eficacia de la vacuna", reconoce la sanitaria, que explica que "los aragoneses siguen a acudiendo al centro de salud para ponérsela aunque no al mismo ritmo que al principio".

Tampoco será obligatorio utilizar la mascarilla en en ópticas, ortopedias y centros de audiometría. Este elemento de protección seguirá siendo obligatorio en hospitales, centros de salud, farmacias, clínicas dentales, centros de reproducción humana asistida, centros de interrupción voluntaria del embarazo y otras instalaciones de atención especializada. Seguirá presente también en las residencias de mayores, no para quienes allí viven, pero sí para los trabajadores y visitantes.

La Sociedad Española de Epidemiología animó este martes a no descartar el uso de la mascarilla en determinadas circunstancias y pidió que se vea como "una herramienta de salud pública", más allá de la covid-19, aunque el Gobierno apruebe que ya no sea obligatoria en el transporte. Recomiendan que las personas vulnerables, con mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, como personas de edad avanzada, mujeres embarazadas y personas que tienen enfermedades cardiovasculares, cáncer o inmunodepresión sigan utilizando la protección.