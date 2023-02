Una familia denuncia que su hijo con trastorno del desarrollo no puede ir a una excursión escolar

Adrián tiene 12 años, cursa 6º de primaria, y es un alumno con necesidades educativas especiales al tener un problema generalizado en su desarrollo que afecta a su conducta, con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y rasgos Asperger. Tiene reconocida una discapacidad del 34%.

Su familia denuncia que no puede participar en la actividad de esquí escolar con el resto de sus compañeros porque ha incumplido el reglamento interno de buenas conductas. Desde la dirección del colegio, el César Augusto de Zaragoza, explican que todos los progenitores conocían de antemano este requisito y que así lo firmaron.

Olga Vinues, madre de Adrián, ha puesto su caso en manos de un abogado, que ha presentado un recurso contra la resolución del equipo directivo de no permitir que el niño tome parte de la salida de cuatro días organizada para la segunda semana de febrero.

El problema, critica Vinues, radica en que a su hijo se le aplica un reglamento dirigido a "niños normotípicos" y no se tiene en cuenta que por sus patologías Adrián, en determinadas circunstancias, cuando no recibe la atención adecuada, presenta problemas conductuales y no puede controlar sus actos.

"Todas estas circunstancias aparecen reflejadas en los informes, tiene que tener junto a él a una pedagoga terapéutica, con la que solo cuenta en Educación Física. Si hace una cosa mal, pero en ese momento no está con él este profesional, ¿cómo quieren que haga las cosas bien?", se lamenta.

Ante la falta de personal de apoyo en esta salida a la nieve de cuatro días, Vinues se ofreció a acompañarle con el grupo, pero no se lo han permitido. "Los niños como mi hijo necesitan socializar más que el comer. Es un niño que no se porta mal porque quiere. Con los rasgos Asperger son muy rígidos, pero en el momento en el que va bien la situación se normaliza", explica. Asegura que se le cayó "el alma a los pies" cuando se lo tuvo que decir.

Argumento del recurso

En el recurso enviado a la dirección se hace constar que no se han valorado "sus circunstancias personales y que los problemas de conducta del mismo derivan de una inadecuada atención educativa" ni tampoco se han adoptado "las medidas requeridas". Asimismo, concluye que se está vulnerando su derecho a una educación inclusiva.

Por su parte, desde la dirección del César Augusto apuntan que esta actividad complementaria se ha organizado con "maestros voluntarios" y que desde el principio se explicó a los progenitores que los escolares que no cumplieran las normas de convivencia no podrían tomar parte y así lo asumieron y suscribieron por escrito.

Una condición, comentan, que se establece "por la responsabilidad del centro y de los maestros y la propia seguridad del alumnado", ya que la actividad se desarrolla "en un entorno menos controlado" que las instalaciones educativas en las que "el compromiso y el riesgo son mayores".

Además, sobre la negativa a que la madre acompañe a su hijo señalan que la actividad no se puede abrir a la participación de las familias y que precisamente se plantea para que los escolares "desarrollen la autonomía". "Siempre hemos sido un ejemplo de inclusión. Lo que hacemos es preocuparnos por todos", concluyen.