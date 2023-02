Los críticos del PAR lanzan Aragoneses, un partido para "refundar el aragonesismo"

La incógnita ya sido despejada. El partido constituido por los críticos del PAR se llama Aragoneses-Plataforma aragonesista, está presidido por la ex directora general de Turismo Elena Allué y optará a las próximas elecciones autonómicas y municipales con la aspiración de aglutinar el voto del centro. "Ofrecemos un nuevo partido aragonesista que sirva de refugio a quienes sienten que Aragón todavía debe seguir creciendo en España y España en Aragón", señala Allué y otros fundadores de la formación en su primera nota de prensa.

La nueva formación se registró el pasado viernes en una notaría de Zaragoza, solo 24 horas después de que el sector crítico del PAR oficializara su marcha del partido. La decisión estaba meditada y trabajada, lo que se demuestra con que ya dispusieran de sus estatutos, condensados en diez folios, y de logotipo. El día elegido tampoco fue baladí, el 3 de febrero, cuando se cumplían 45 años de la legalización del Partido Aragonés fundado, entre otros, por Hipólito Gómez de las Roces. "Asistimos a un proyecto político heredero del PAR más auténtico, pero con altas dosis de democracia interna, modernidad e ideología 'hipolitista'", destaca Allué.

La dirección provisional la completan el alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez, como secretario general, y en calidad de vocales los diputados provinciales turolenses Julio Esteban y Berta Zapater, la ex diputada autonómica Lucía Guillén, el exconsejero Javier Callizo y la también ex directora general Marina Sevilla. Todos destacados militantes en el PAR e integrantes de la candidatura de Allué en el congreso que perdieron por solo 20 votos en otoño de 2021 frente al líder, Arturo Aliaga, cuya reelección ha sido anulada por los tribunales ante las irregularidades cometidas.

Logotipo de Aragoneses-Plataforma aragonesista HA

Elena Allué señala que Aragoneses está abierto "de par en par" al centro aragonés y hace un llamamiento a militantes, concejales y alcaldes del PAR porque, asegura, el partido "nace sin lastres, con vocación de servir a Aragón y a España, con alma constitucional, pero obediencia aragonesa". En este sentido, apostilla que pretenden dar respuesta especialmente a los que se han quedado "huérfanos de opciones políticas verdaderamente aragonesistas, moderadas y de centro".

No obstante, no solo se reivindican como el espacio ideológico para la refundación del aragonesismo tradicional, ya que están abiertos "a una nueva generación que mira a la modernidad y a la necesaria dignificación de las políticas aragonesistas". "No asistimos a un proyecto presidencialista ni personalista, se trata de crear equipos para jugar en equipo", apuntan.

En su comunicado, aluden al "congreso del pucherazo" que revalidó a Arturo Aliaga al frente de un partido que, a su juicio, "ya está muerto democráticamente", aunque la mayoría de los que han formado parte de sus siglas, asevera Allué, han perdido "ni las ganas, ni el compromiso, ni el tesón de pelear por Aragón".

En su presentación, Aragoneses incide en que el nuevo espacio ideológico está "anclado" en los pilares del aragonesismo tradicional de Gómez de las Roces -cita la autonomía, el Pacto del Agua y los regadíos- y se "nutre de la modernidad" que requieren los nuevos tiempos. En este capítulo alude a la igualdad, a la custodia compartida, al pactismo político y a la defensa de familias, trabajadores, empresarios y autónomos.

Los estatutos recogen la defensa de temas de los que hizo bandera el PAR, como la supresión del impuesto de Sucesiones o la gestión de la reserva hídrica del Ebro de 6.550 metros cúbicos para uso exclusivo de los aragoneses, así como la colaboración público-privada y la digitalización inclusiva. Tampoco se olvida entre sus fines de clásicos de la política aragonesa, caso de la reivindicación de la deuda histórica del Estado con Aragón, el máximo nivel de autogobierno y una financiación autonómica justa y suficiente.

La pretensión del nuevo partido es celebrar su primer congreso en un plazo máximo de seis meses, del que saldrá una dirección constituida por la presidencia, la secretaría general y un máximo de 40 vocales. Su renovación hará diferente Aragoneses del resto de partidos, ya que los cónclaves se convocarán cada dos años.