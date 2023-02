Tontxu Rodríguez: "La ley del ‘solo sí es sí’ tendrá un texto serio y riguroso"

Se esperaba ese acuerdo esta misma semana, pero no llega.Se lleva trabajando intensamente más de dos semanas. Y si no llega el acuerdo, el PSOE presentará una proposición de ley que mantenga como objetivo principal el consentimiento.

¿Nadie pensó en una disposición transitoria para que fueran las víctimas y no sus agresores quienes se beneficiaran de esta ley?Yo le puedo asegurar que fue una ley que tuvo todos los informes que debía tener, estuvo más de un año en debate parlamentario y la votaron 200 diputados. Ninguno pensó que en su aplicación se iban a producir estos resultados indeseados. También le puedo asegurar que, bien con el acuerdo entre Justicia e Igualdad, o bien a través de la proposición de ley que presente el PSOE se va a conseguir un texto serio y riguroso que contará con la colaboración de expertos y profesionales penalistas.

Pero reconoce implícitamente que el texto aprobado no fue tan serio ni riguroso.No. Sí que lo fue. Porque repito que se debatió durante más de un año en el Congreso y hubo 200 diputados que lo votaron.

La resaca de la ley del ‘Solo sí es sí’ casi lo ha hecho olvidar, pero la reforma de los delitos de sedición y malversación también ha levantado ampollas. ¿Eran necesarios esos ajustes ahora?Yo creo que sí. Con el de sedición nos homologamos directamente a Europa. Y no estamos despenalizando lo que sucedió en 2017. Estamos revisando un delito que viene de 1822, cuando en España se producían alzamientos militares. Ha sido un paso para la concordia en Cataluña. Estuve con el Rey hace dos días en Barcelona y les puedo asegurar que la situación no es la misma que en 2017. Su Majestad visitó la ciudad con una absoluta tranquilidad, no como hubiera ocurrido entonces.