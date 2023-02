Paciente oncológica: "Cuando te dicen la palabra cáncer, el mundo se paraliza"

“Cuando me diagnosticaron cáncer de mama tenía 32 años”. Hoy, 14 años después, sigue en tratamiento oncológico por otros tumores que han ido apareciendo durante un largo proceso que afronta con serenidad y, sobre todo, esperanza. Pilar Buil, zaragozana de 46 años, ha sido la encargada de leer este viernes en Zaragoza un manifiesto con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este sábado.

Lo ha hecho en la puerta principal del Hospital Clínico, acompañada por responsables del centro sanitario, miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), representantes de entidades que trabajan contra esta enfermedad en la Comunidad, profesionales y voluntarios. El mensaje ha sido claro: ‘Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida”. Y, para hacer frente a estas cifras “brutalmente arrolladoras”, es prioritario invertir en investigación y en prevención.

Pilar habla en primera persona de su experiencia en proceso oncológico 14 años. Se enfrentó a un tumor primario de cáncer de mama y tiene varios secundarios en otras partes del cuerpo: “Cuando te dicen la palabra cáncer, el mundo se paraliza”. Escucharla, dice, “da mucho miedo”. “Después hay una fase de enfado, rabia, de preguntarte por qué a mí... Hasta que lo aceptas y tiras para adelante, si es que al final no queda otra”.

Cuando le diagnosticaron el tumor de mama recibió quimioterapia, antes de pasar por el quirófano y seguir con radioterapia. “Estuve dos años en tratamiento y me curé, entre comillas, porque los enfermos oncológicos no nos terminamos de curar nunca”. A los cinco años, sin embargo, sufrió un trombo en el brazo izquierdo: “Al hacerme un escáner vieron que tenía un punto en el pulmón y otro en la axila, que era otra vez cáncer”. Volvió a someterse a la quimio. “Ha sido un proceso muy largo, porque ahora en mayo hace 14 años que empecé con todo esto. Tengo un gen mutado, que es el que produce el cáncer, y aunque el primario sea de origen mamario luego he tenido otros”. Ahora se enfrenta a uno de hígado. Lleva los últimos cinco años “a tumor por año”.

“Para mí en la sanidad siempre se han portado bien, porque una vez que me diagnosticaron ya nunca me han dejado de la mano. Han sido pruebas constantes, en cuanto me ha vuelto a salir el cáncer enseguida me lo han vuelto a diagnosticar, porque voy prácticamente cada mes al oncólogo”, reconoce. “Ahora estoy como muy resignada, al final nos tenemos que superar día a día”.

El tratamiento oncológico forma parte de su día a día: “Me he acostumbrado a funcionar al 40%, entonces he aprendido a gestionar muy bien mis energías. Si por la mañana salgo a hacer recados, por la tarde ya no hago nada en casa, estoy muy tranquila. Y si tengo que salir por la tarde, intento descansar todo lo que puedo por la mañana. En el momento en el que se te agota la energía, aunque tu mente diga venga, tu cuerpo ya no te sigue”.

En este duro camino ha sido fundamental el apoyo de su familia. Sus hijos tenían 3 y 7 años cuando le diagnosticaron el primer cáncer. También, según reconoce, es muy difícil compatibilizar el tratamiento oncológico con su trabajo como auxiliar de geriatría.

El mensaje que lanza, en representación de los pacientes, es “muy bonito, claro y directo”. “En nuestra mano está -señala- hacer todo lo posible para prevenir la enfermedad”, en referencia a evitar el tabaco, seguir una dieta saludable o acudir a la cita para las pruebas de diagnóstico precoz: “Es muy importante la prevención y que apliquen más medios para la investigación porque al fin y al cabo todos hemos tenido cáncer, o tenemos, o conocemos a gente muy cercana que lo ha pasado. Con las cifras tan arrolladoras que hay es inevitable que a alguien de tu entorno le toque”.