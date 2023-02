Lambán se estrena en TikTok: "Mi gente me dice que es una fórmula fantástica de comunicación y la DGA la tiene que usar"

"Me complace decirles que a partir de hoy el Gobierno de Aragón entra en TikTok". Así comunica a los seguidores de la red social el presidente Javier Lambán que el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA), que a partir de ahora, una vez por semana, Sara Sánchez, una zaragozana que tiene 17.600 seguidores en Instagram, les contará a los jóvenes cómo sacar provecho de las iniciativas impulsadas por la Administración.

"Mentiría si les dijera que estoy muy familiarizado con esta manera de comunicarse con la sociedad, pero mi gente, la gente que me rodea, me ha dicho que es una fórmula fantástica de comunicación y el Gobierno de Aragón, que lo que quiere es contar a los aragoneses en lo que trabaja, las cosas que hace y los servicios que presta, las preocupaciones de los jóvenes, debe utilizar esta fórmula y emplearla a fondo", reconoce Lambán, sin corbata, con americana y en vaqueros, con un tono distendido, en el primer vídeo, que se ha grabado en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. El barón socialista invita a seguir la cuenta, donde los aragoneses "se informarán de manera directa de la gestión del Gobierno, de las consejerías, de la Presidencia", y se muestra "absolutamente convencido de que no les defraudará".

Seis publicaciones hay hasta ahora en la cuenta oficial (@gobaragon), que tiene 107 seguidores y 107 me gusta. En la primera imagen en TikTok se ve a Lambán, secundado por todos sus consejeros. A partir de ahora será Sara Sánchez la protagonista de los vídeos. "Que no se diga que los jóvenes no se enteran", conmina a los usuarios de TikTok.

El Gobierno de Aragón mantiene apuesta por las redes sociales como elemento de comunicación. Es, además, uno de los Ejecutivos regionales con más seguidores, si se atiende a la población a la que se dirige. Cuenta con 114.000 seguidores en Twitter, 27.000 en Instagram, 81.000 en Facebook, 37.000 suscriptores en el canal de Youtube y 13.877 en Linkedin.