Muchas dudas en el primer día de buses estatales gratis con paso por Aragón

Desconocimiento, sorpresa y mucho interés. La gratuidad en las líneas de bus estatales se ha estrenado este miércoles con mucha desinformación entre los usuarios pero con ganas de, a partir de ahora, aprovechar la medida. En Aragón, once rutas con paso o destino en la Comunidad ofrecen viajes sin coste alguno para los usuarios recurrentes, pero de momento pocos lo sabían.

“No tenía ni idea”, reconocía Gladis González en la estación de la avenida de América de Madrid, donde esta joven colombiana se disponía a coger un bus de Alsa en dirección a la capital aragonesa. “Vengo todos los meses al odontólogo, lo miraré porque si es así me ahorraré un buen dinero”, comentaba.

En la fila para subirse al mismo bus de las 14.00 aguardaba Guillermo Asenjo, un joven de 22 años que estudia Derecho y Economía en Getafe. “Me lo dijeron y me informé pero justo ahora me voy de Erasmus a Roma y no podría hacer todos los viajes que piden para que te salga gratis”, lamentaba.

Idéntico desconcierto reinaba este miércoles por la mañana en la zaragozana estación de autobuses de Delicias, donde la tónica general era la desinformación sobre la gratuidad de algunos, que no todos, desplazamientos.

Así, aunque en la capital aragonesa la medida se espera que tenga gran aceptación puesto que son decenas los destinos a localidades del centro y mitad norte del país que estarán subvencionados, pocos eran los viajeros que tenían el bono preceptivo o que sabían de su existencia. “Cuando compré el billete para Gijón por internet, hace cosa de una semana, no se avisaba de que justo hoy podría salirme gratis”, se quejaba Covadonga, una jubilada residente en Zaragoza pero oriunda de la ciudad norteña. Sergio, su marido, tiene previsto viajar allí en unos días, así que él si estará atento a la oferta porque ambos se desplazan habitualmente entre ambas ciudades. Reconocen, sin embargo, que al ser mayores tienen otros descuentos y no se habían planteado comprarse un bono para que los billetes les salgan a coste cero. “Pero ya lo miraremos”, explicaban, antes de despedirse a la puerta del autobús, de la línea Alsa.

Pedro, el conductor, que cubre parte del trayecto Barcelona-Zamora, tampoco se había encontrado a lo largo del recorrido con viajeros que ya estuvieran en posesión del citado bono o que supieran que hoy el viaje podía salirles gratis. Lo decía mientras consultaba la aplicación que lee el código QR del billete y le avisa de si el cliente tiene algún tipo de descuento. “Nada, ni uno”, comentaba entre risas. Tampoco sabía nada Gema, la chófer que había iniciado el viaje desde la ciudad condal.

Sin embargo, la taquillera de la empresa en la estación zaragozana sí tenía conocimiento de que en Barcelona se había implementado ya la medida. “Aunque a nosotros nadie nos ha dicho qué tenemos que hacer, ni en el ordenador nos sale la posibilidad de ofrecer el bono cuando alguien viene a comprar el billete -explicaba-, quizá sea un problema informático y se arregle a lo largo del día...”.

Unas cuantas dársenas más allá, los viajeros del autobús de Avanza con dirección a Huesca, a punto de salir pasada la una y media de la tarde, tampoco sabían nada de la gratuidad, aunque a algunos sí les sonaba que la empresa subvenciona la mitad del billete. “Creo que lo he escuchado por la tele”, comentaban en corrillos al ser interpelados al respecto. Pero sobre que a partir de hoy, con el bono de viajero recurrente, el viaje podía salirles gratis, nadie parecía saber nada. Lo dicho, mucho desconcierto este miércoles en Delicias.

Número mínimo de viajes

Los beneficiarios deberán sacarse un abono a través de las empresas concesionarias y depositar una fianza que oscilará entre 20 y 65 euros en función del coste de los billetes (50 euros en el caso de la ruta Madrid-Zaragoza). Para recuperarla, tendrán que hacer un número mínimo de viajes, establecido en 12 para el primer trimestre de aplicación –del 1 febrero al 30 de abril– y que se elevará a 16 para los dos siguientes cuatrimestres del año.

Según fijan las condiciones de uso del Ministerio de Transportes, el título será personal e intransferible y para cada periodo de validez solo se permitirá la adquisición de un único título multiviaje por persona y origen y destino. Además, no se podrá hacer más de un viaje de ida y vuelta por día, salvo que previamente se haya cancelado. Asimismo, el usuario no podrá comprar billetes para viajes consecutivos si no ha transcurrido, entre uno y otro, al menos el triple del tiempo de la duración del viaje de ida.

Las rutas beneficiadas en Aragón