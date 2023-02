Bronca a lo Pimpinela en el Senado

Sexto cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Senado, e idéntico resultado: otra bronca a lo pimpinela que confirma que no será este electoral 2023 el año en el que Gobierno y oposición acerquen posturas por el bien de todos. Se encona la precampaña en peleas que siempre tienen un mismo ganador, el que aplaca crisis a golpe de chequera, el que obliga a la patronal, sin previo aviso, a subir el sueldo a 3,7 millones de empleados. Tan irrenunciable es la justa subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como necesario resulta mantener abiertas con la patronal las vías de diálogo. Con un euríbor al 3,33% que asfixia a las familias hipotecadas y una cesta de la compra que no se abarata ni con rebajas, no están las finanzas de las clases medias para alegrías, y menos para escucharlas. Y eso que no se han materializado los más lúgubres pronósticos de esos "profetas del Apocalipsis" a los que Sánchez critica tanto.

Por mal que vayan las cuentas, más le renta al Gobierno discutir de economía que entonar la letra de polémicas leyes que tensan su alianza de conveniencia. La ley del ‘solo sí es sí’ se hizo mal y, cuanto más se tarde en rectificar, peor será. Con 340 rebajas de condenas a agresores sexuales y una veintena ya en la calle queda claro que, aunque involuntario, se cometió un doble error. El primero, legislar sin sentido y desoyendo el consejo de los que saben; el segundo, negarse a rectificar. Asumirá Igualdad ahora la imposición de Sánchez. Al fin. Y sin graves daños en el Gobierno. Solo había que ver la sonrisa de Yolanda Díaz al escuchar el efectista anuncio del presidente del Gobierno.