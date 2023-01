Un centenar de recién nacidos se benefician del banco de leche materna

Un centenar de recién nacidos se benefician cada año del Banco de Leche de Aragón. Son bebés, generalmente, de menos de kilo y medio de peso y que se encuentran ingresados en las unidades de neonatos. De hecho, es el facultativo el que la tiene que prescribir. "Muchas veces lo que ocurre es que al ser el niño prematuro, la madre todavía no ha tenido la subida de la leche. En estos casos siempre se intenta que finalmente ella pueda darle el pecho. También hay otros en los que, por diferentes razones, no la produce. Para todo ello está el banco", detalla María José Martínez, directora de esta institución. Asimismo, es común acudir a él cuando el bebé ha sido sometido a una intervención y no puede alimentarse directamente del pecho.

Lo habitual es que entre todos estos recién nacidos consuman unos 400 litros anuales, aunque durante el 2020, esta cifra descendió. También lo hizo la de niños beneficiarios, que bajó a los 69. "La reducción se produjo porque, debido a la pandemia, se intentaba que los menores estuvieran el mínimo tiempo posible en los hospitales", apunta Martínez.

Durante 2022, un total de 133 madres se han ofrecido a donar leche y prácticamente todas ellas han sido consideradas aptas. "Se les hace una analítica y encuesta sobre hábitos de salud y, si todo es correcto, se convierten en donantes", detalla la profesional. En estos doce meses han llevado a cabo 481 donaciones, con las que se alcanzaron los 550 litros. Se beneficiaron un total de 110 recién nacidos que consumieron 385 litros. "La lecha materna tiene unas propiedades excelentes, que hacen que el niño se desarrolle inmunológicamente y tenga menos riesgo de determinadas patologías", recuerda. Y pone como ejemplo la enterocolitis necrotizante, que se produce cuando el tejido del intestino grueso del recién nacido se inflama y puede suponer la muerte. "Antes había algún caso, pero ahora como mucho es uno o ninguno", puntualiza.

Un esfuerzo que salva vidas

Aunque las cifras sufran ligeras variaciones dependiendo de los años, Martínez señala que siempre hay una gran solidaridad por parte de las madres: "Son muy altruistas. Muchas veces son madres que ya han estado en esta situación. También llegan gracias a las comunicaciones que hacen las matronas y enfermeras de pediatría". Son mujeres que tienen excedente de leche después de alimentar a su bebé. "Es un esfuerzo dar el pecho a sus niños y luego sacar un rato para seguir todos los pasos necesarios para sacarse leche y aplicar todo el procedimiento que les indicamos para guardarla", recalca, al tiempo que señala lo "gratificante" que es para los profesionales.

No obstante, reconoce que les falta "un poco más de promoción". "Hacemos cambios de cartelería en los centros de salud, reuniones anuales con las matronas e intentamos publicarlo en las redes sociales, pero siempre lo más eficaz es la captación de los profesionales", indica.