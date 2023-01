En terapia por violencia de género: "En todas mis relaciones me he equivocado"

El aragonés I. P. acude a terapia en la sede de la Fundación Adcara en Zaragoza desde 2021. Su relación con su última pareja -de la que se ha separado recientemente, y de la que tiene un proceso abierto porque ella presentó una denuncia- "no iba bien".

"Al principio venía cada 15 días y ahora, asisto a terapia una vez al mes. Venir aquí ha supuesto un antes y un después. No tenía las herramientas para poder cambiar, no sabía cómo, e Irene (la psicóloga que le trata) me las ha mostrado. Me ha dicho: 'Ahí las tienes'. He trabajado muy duro. Me satisface mucho haber visto mi crecimiento emocional y personal; lo mal que lo hice con una anterior relación (tiene una sentencia de condena por violencia de género, que considera injusta). He conseguido eliminar esos impulsos (en referencia a un acto violento que cometió tras la orden de alejamiento de dos años dictada entonces), ver las cosas con diferentes perspectivas y tomar las decisiones adecuadas", subraya.

Entre las herramientas con las que ha trabajado durante este tiempo están buscar en su interior y preguntarse por qué hacemos algo. "El poder ver los toros desde fuera de la barrera y las reacciones de otras personas... Muchas veces no somos conscientes de dónde podemos encontrar la salida y es muy gratificante cuando lo consigues. Hay que tener el valor de asumir las cosas", afirma.

Al mismo tiempo, junto a su psicóloga, ha trabajado su dependencia emocional, el cuidarse y valorarse. "Siempre he tenido una falta de cariño y eso repercute cuando vas creciendo. Al final quieres agradar para que la gente te haga caso. En todas mis relaciones me he equivocado y las dos últimas han sido tóxicas".

"A raíz de la terapia -continúa- voy madurando y pensando las cosas; es entonces cuando tomo la decisión de dejar a mi última pareja hace unos meses, porque no era para mí", cuenta.

Si bien, también esta última pareja le ha denunciado (aunque no ha habido juicio todavía) I.P. dice estar feliz. "Me quiero, me cuido, soy autónomo y no tengo esa necesidad de buscar el cariño de alguien".