Aragón libera 9 millones para las facturas de energía y el funcionamiento de los institutos

El Departamento de Educación ya ha dado el visto bueno a la liberación de nueve millones de euros, con los que los institutos de la Comunidad pagarán sus costes de funcionamiento, entre ellos, las facturas de luz y gas que, según afirman los directores de los centros, "se han disparado". "El dinero todavía no ha llegado y en el reconocimiento que nos han pasado por escrito apenas hay cambios en comparación con el año pasado. En unos sube un poco, pero hay a algunos que incluso les ha disminuido", aseguró Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón).

Ejemplo de ello es el instituto que ella dirige, el Clara Campoamor, que tiene unos 900 alumnos. El presupuesto con el que cuenta para este curso ha aumentado un 2,5%, mientras que el gasto en luz ha crecido un 22% con respecto a 2022 y el del gas, un 53%. "La última factura de gas ha sido de unos 3.600 euros", señaló, al tiempo que reconoció que se tratan de cifras que "dan miedo".

Este año, como novedad, la consejería que dirige Felipe Faci ha modificado la distribución de los fondos. En lugar de hacer un primer libramiento con el 30% del presupuesto ahora y otro más adelante –según normativa antes del 31 de marzo– del 70%, con el objetivo de facilitar la liquidez durante el invierno, las cuantías se dividirán a partes iguales. Fuentes de Educación recordaron que cada vez que las cuentas de un instituto se han quedado al límite, se les ha hecho un ingreso.

Para ahorrar costes, los directores intentan "ajustar mucho el tiempo de encendido de la calefacción", apagándola al final de la mañana. La relajación de los protocolos anticovid ayuda. "Ahora ventilas y cierras. Ya no es como el año pasado", incidió García.

En este sentido, el diputado de IU, Álvaro Sanz, recriminó este miércoles que algunos centros educativos todavía no han recibido el segundo libramiento del curso pasado. "No pueden afrontar los gastos de electricidad, ni de calefacción y es impensable acometer otros gastos de carácter educativo, didáctico, de materiales escolares, biblioteca, reposición de material informático, etc., lo que los lleva a utilizar los fondos recibidos de otros programas específicos para afrontar el pago de los gastos corrientes de funcionamiento", lamentó.

Por su parte, en los colegios, cuyo mantenimiento lo costean los consistorios, el desembolso también está al alza. De septiembre a enero, el Ayuntamiento de Teruel ya ha pagado 31.237,57 euros de luz, un 38,6% más que en el mismo periodo del curso anterior. Las facturas del gas se han disparado hasta los 11.768,18 euros, un 88,5% adicional. Y todo ello con aún dos meses de invierno por delante.