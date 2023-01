Inmigrantes de Aragón protagonizan una campaña nacional: "Aquí he podido hacerme a mí misma y crecer como mujer"

Zineb Essadouq, de 47 años, lleva 24 en Zaragoza donde, asegura, "me he hecho a mí misma", aunque no ha podido estudiar todo lo que le hubiera gustado cuando llegó desde Marruecos. Se casó con 22 años, tras cursar durante cuatro meses Letras Modernas en la universidad de su país, con un hombre mayor que ella "no por amor, sino para poder venir a España". Hoy lleva más de 15 años trabajando como cuidadora de hogar y ha podido "crecer como mujer, salir adelante y ganar independencia". Y está orgullosa de que sus dos hijas, de 22 y 18 años, continúan formándose.

Essadouq es uno de los seis inmigrantes que viven en la provincia de Zaragoza y que protagonizan los vídeos de la campaña nacional de Cáritas Diocesana ‘Para encontrarnos, perdamos los miedos’ dirigidos a sensibilizar sobre la interculturalidad. Esta mujer marroquí habla ante la cámara con Isabel Carretero, hermana canonesa del Santo Sepulcro, sobre religión. "Soy muy musulmana, el Islam me ha hecho crecer y no hay que confundirlo con el yihadismo y los extremismos", defiende. Echa de menos que los jóvenes que llegan y los que nacen aquí no tengan más interés en mantener "el árabe y sus raíces".

Con esta iniciativa Cáritas muestra "situaciones cotidianas" para acercar a la gente "las dificultades con que se encuentran los inmigrantes", y cómo cuando hay "una oportunidad para conocerlos" se establecen "relaciones de amistad y de confianza", explica Dulce Paraíso, coordinadora de sensibilización de esta entidad social. Invita a reflexionar sobre cuáles son los miedos que nos impiden encontrarnos con otras personas, y qué podemos hacer para superarlos. El material consta de un cuadernillo teórico acompañado de una propuesta práctica sobre cómo utilizar los cinco vídeos y las siete fichas para profundizar mejor en cada tema.

La hija mayor de Essadouq, Fátima Bouhafa, nacida en España y graduada en Filología Inglesa, conversa en otro de los vídeos con Mariama Souare, mediadora intercultural y traductora de Guinea Conaky, acerca de los estereotipos a los que han tenido que enfrentarse. Javier Arce, un nicaragüense diseñador y mediador intercultural, y Cristina Josa, uruguaya y auxiliar de enfermería, llevan más de dos décadas en España, 22 años. Aun así, como reconocen en su charla, mantienen el sentimiento de identidad.

A la inmigración femenina le pone voz Ceren Gergeroglu, presidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad desde el 2018 y con un largo recorrido en derechos humanos en su Turquía natal, que departe con Lucy Sánchez, una administrativa jubilada y voluntaria de Cáritas. Estas vidas que la inmigración entrecruza finalizan con la pareja mixta, otro de los temas que se abordan, que forman Gergeroglu y el ingeniero español David de Torres desde que se conocieron en Zaragoza en un encuentro europeo.