En Zaragoza

Felipe González destaca en Zaragoza el compromiso con Ucrania para que pueda defenderse de una "agresión intolerable"

El expresidente del Gobierno también se ha mostrado muy crítico con la ley del "sí es sí": "Yo oigo el grito de las zonas protegidas diciendo, 'por favor, no me protejas, no me protejas, que ardo más".