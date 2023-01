Qué tiene de malo hacerse la manicura semipermanente

De gel, acrílicas o semipermanentes. Los centros de manicura han emergido con fuerza en los últimos años para responder a la alta demanda. Cada vez son más las que invierten entorno a 20 euros al mes para arreglarse las uñas y llevarlas a la última. Es tendencia. Y las famosas tienen mucho que ver. Rosalía, Laura Escanes, Cristina Pedroche,... En redes sociales, las 'influencers' cuelgan habitualmente su manicura y son muchas las que posteriormente piden en sus centros que le repliquen el diseño de su artista favorita. También hay cuentas especializadas con los dibujos más innovadores y los colores de cada temporada.

En Navidad, el rojo y los detalles de muñecos de nieve o de adornos típicos de la fecha son lo más demandado. Y si es verano, los colores pastel se imponen a los oscuros. Cada vez son más elaboradas. Sin duda, ya es más recurrente ir a un centro de manicura que a una peluquería. Sin embargo, un estudio de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) desvela que el uso de secadores de esmalte de uñas de luz ultravioleta genera muerte celular y mutaciones en el ADN que pueden causar cáncer. Así, la investigación pone en duda si esta moda es saludable.

El doctor Ignacio Querol Nasarre, uno de los dermatólogos más reconocidos de Zaragoza, asegura que "las manicuras permanentes dan muchos problemas". "Que la luz ultravioleta es cancerígena se sabe desde hace años. El sol es la primera evidencia", apunta. Respecto al estudio, el dermatólogo afirma que "es experimental", pero hay indicios de que sucederá a nivel clínico.

Más allá de la luz ultravioleta, el doctor Querol apunta que "la manicura se ha puesto muy de moda y va a derivar en problemas de salud". "Al curar la resina (el esmalte), la uña se retrae en un 20%. Es como si la presionases y disminuyese. Además, son alérgenos y eso afecta más a las profesionales que a las personas que van a que se las hagan", argumenta.

El estudio publicado por la Universidad de California en San Diego ha hecho que muchos usuarios pregunten directamente qué tipo de máquina se utilizan en los centros de belleza a los que acuden. "Después de leer el artículo me cercioraré del tipo de luz que se utiliza en el salón al que acudo. En el caso de ser ultravioleta, reduciré al máximo las manicuras que me hago", sostiene la zaragozana Lucía Sánchez, que tiene 25 años, y llevo haciéndose las uñas desde los 18 años de manera recurrente (entre 6 y 8 veces al año).

"Nosotras no utilizamos ultravioleta"

Cristina Larrodé y Adriana Domínguez, trabajadoras de Isabelle Nails & Beauty. HA

En el centro de estética Isabelle Nails & Beauty, situado cerca del paseo de la Independencia de la capital aragonesa, aseguran que llevan más de una década utilizando lámparas LED. "Nosotras no utilizamos máquinas ultravioleta desde hace mucho tiempo porque se dijo que eran perjudiciales. No sabemos qué harán en otros sitios", defienden dos de sus empleadas, Cristina Larrodé y Adriana Domínguez.

A pesar de la visión de los dermatólogos, las especialistas de este centro aseguran que "no es dañino empalmar una manicura con otra si se cuidan las uñas". "Es importante utilizar aceite y crema de cutículas. Nosotras utilizamos esmaltes con componentes que no son dañinos y tienen una base natural. Cuando vemos que alguna marca no es buena para la uña, la retiramos", apuntan.

"También es importante que se retire bien el esmalte. Hay quienes se los arrancan y al hacerlo de manera brusca se estropea la uña y se destruyen las diferentes capas", apuntan. Aún así, añaden, cada uña es un mundo. "Cuando vemos las uñas de una clienta y consideramos que es mejor que no se las vuelva a pintar, le recomendamos que las lleve sin esmalte", apostillan.

Hacerse las uñas es sin duda un "boom" desde hace unos años. "Antes era estacional. La gente se las hacía para bodas, comuniones y bautizos. Nuestra temporada era de marzo a septiembre y después se cortaba de manera radical. Ahora no es así, tenemos afluencia siempre", apuntan.

Cómo fortalecer las uñas, según los farmacéuticos

la titular de la farmacia Canela, en La Almunia de Doña Godina, Pilar Embid. HA

Una uña crece entre tres y cuatro milímetros al mes, por lo que es necesario que pasen seis meses para que se reemplace por completo. "Para fortalecer las uñas hay que pausar la aplicación del esmalte semipermanente y hay que utilizar productos específicos fortalecedores que recomponen la queratina que forma la uña", apunta la titular de l a farmacia Canela, en La Almunia de Doña Godina, Pilar Embid.

Además, añade, "hay que prestar atención a las cutículas y las manos". "Con los esmaltes se deshidratan muchísimo y viene bien aplicar aceite de cutículas y proteger específicamente las manos, especialmente si nuestro trabajo es muy agresivo para esta parte del cuerpo", señala.

Otro consejo de Embid es "no utilizar quitaesmaltes que contengan acetona". "Las uñan son una parte de la piel más resistente que la del rosto o el cuerpo, pero eso no significa que no tengamos que prestarle atención", indica.

"No le debamos la importancia que se merece porque desde la farmacia vemos muchos casos de dermatitis alérgica en las manos debido a esmaltes semipermanentes o permanentes. Un mal cuidado de la cutícula puede acabar en una infección, llamada paroniquia, y puede que sea necesario terminar tomando antibiótico", advierte.