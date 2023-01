Aliaga se niega a reunir a la ejecutiva del PAR para convocar primarias y restituir a Izquierdo

El cisma en el sector oficialista del PAR está aún lejos de acabar y no tiene visos de solución. Solo seis días después de que el líder del partido perdiera el pulso contra la mayoría de su ejecutiva y se ratificara el recurso contra la impugnación del congreso, Arturo Aliaga se niega ahora a convocar una reunión ordinaria que le ha solicitado la mayoría de la dirección. El orden del día, pactado por 18 de sus 28 miembros, incluye la aprobación de las primarias para el 25 de febrero y la restitución del secretario general, Alberto Izquierdo, como vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), que rechaza de plano Aliaga tras haber exigido su cese al PSOE la semana pasada.

El líder de la mayoría de la dirección, Alberto Izquierdo, fue el encargado de enviarle el sábado el orden del día, tal y como se habló en la reunión celebrada el pasado jueves. En sus siete puntos se incluye el debate y votación de las primarias a la DGA, la ratificación del "apoyo" a los pactos de gobierno alcanzados hace cuatro años en las distintas instituciones y la restitución de los cargos que estaban vigentes al cierre del año pasado, lo que da cobertura a Izquierdo. Además, se deja abierto posibles "acuerdos relacionados con la situación del partido y sobre la campaña electoral".

Ante su silencio, el número dos del PAR le escribió el lunes y, finalmente, Aliaga ha respondido este martes para manifestar que no iba a convocar a la dirección y que considera que hay que esperar ante el frente judicial que tiene el partido. No se queda ahí sino que viene a deslegitimar a la ejecutiva por entender que está en funciones y los puntos planteados excederían a las competencias.

Habida cuenta de que la convocatoria vuelve a estar respaldada por 18 de sus 28 miembros, el siguiente paso que podrían adoptar es la de forzar una nueva reunión extraordinaria. Y de hacerlo, el presidente estará obligado a hacerlo en el plazo de una semana para cumplir los estatutos del partido, ya que está respaldada por más de un tercio de sus integrantes. Y lo tendría que hacer con el orden del día acordado con antelación.

Para entonces ya se sabría si Aliaga lleva al Consejo de Gobierno de este miércoles la destitución de sus tres directores generales –Eva Fortea, Gloria Pérez y Luis Estaún– y su secretario general técnico –Sergio Larraga– por pérdida de confianza. Los cuatro forman parte de los llamados díscolos que recurrieron el pasado días 16 la anulación del congreso con la oposición del líder aragonesista, ratificada oficialmente tres días después en la reunión de la ejecutiva y admitida por el Juzgado.

A este respecto, el destacado dirigente de los críticos del PAR, Xavier de Pedro, ha avanzado su oposición al recurso del partido, que le tocará ya resolver a la Audiencia Provincial.

Fuentes de la dirección enfrentada con Aliaga han subrayado que, tras el recurso, debe ponerse todo en marcha para preparar las elecciones y esta la labor le corresponde a la ejecutiva. "No atacamos a nadie, solo queremos ejercer el derecha decidir. El partido no puede quedar bloqueado y estamos legitimados a tomar decisiones en tanto en cuanto no haya una sentencia firme", han afirmado.

Mientras, el comité local de Zaragoza se reunió este lunes e hizo un llamamiento a la unidad y al diálogo, sin dejar de cerrar filas con la mayoría de la ejecutiva a la hora de solicitar que se restituya al secretario general del partido como vicepresidente de la Diputación de Teruel e insistiendo en que no sobra nadie.