Maru Díaz, sobre la ley de 'solo sí es sí': "Lo que está pasando es una tragedia"

Maru Díaz, secretaria general de Podemos Aragón y consejera de Ciencia y Universidad, ha reconocido que "la aplicación de la ley 'solo sí es sí' está siendo dolorosa". Así lo ha expresado en una entrevista para la Cadena Ser Zaragoza esta mañana, donde además ha calificado de "tragedia" lo que están viviendo las mujeres cuyos agresores sexuales se están beneficiando de la ley.

"Hay muchísimas mujeres que están viendo cómo sus agresores sexuales o cómo las personas que han abusado de ellas se ven beneficiados de una ley que no tenía esa vocación", ha dicho Díaz. "Ni la vocación de la ley ni la vocación del legislador era que pasara lo que está pasando, pero lo que está pasando es una tragedia", ha insistido.

La candidata al Gobierno regional ha hecho autocrítica y ha reconocido que todo ha quedado "muy enturbiado por esas sentencias y reducciones de pena que no tendrían que haber tenido lugar". Aun así, ha resaltado que "la ley tenía otras partes muy positivas que probablemente se van a ir viendo con el paso de los años".

Frente a las críticas de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien acusó a su propio partido de no querer modificar la norma por "soberbia infantil", Díaz ha defendido que "no modificar la ley no es una cuestión de soberbia, es una cuestión de legislación". "Aunque modificáramos la legislación se podrían acoger los reos, como han hecho, a la ley más favorable y, por lo tanto, no tendríamos ya margen de maniobra", ha insistido.

Maru Díaz, quien vuelve a ser candidata para liderar Aragón en las próximas elecciones, también ha hecho balance de los últimos cuatro años frente al Ejecutivo autonómico. "Se podría haber hecho mejor, pero Aragón está mejor que en 2019", ha reconocido. “Lo que percibo en la calle es una buena valoración del Gobierno de Aragón en líneas generales”.