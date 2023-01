El SUP urge a actualizar el 'obsoleto' diseño de la plantilla de la Policía en Aragón

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido a la Delegación del Gobierno de Aragón de que el actual catálogo de puestos de trabajo se ha quedado totalmente "obsoleto" y no es "eficaz" para las necesidades actuales del Cuerpo Nacional de Policía. El SUP ha remido un escrito a la delegada Rosa Serrano en el que pide su colaboración para que de modo "prioritario" y "urgente" se incluya en el mencionado catálogo el 100 % de los puestos de trabajo vacantes en todas las plantillas policiales.

Para el delegado del SUP en Aragón, Ángel Mena, los puestos de trabajo deben estar adaptados a la "realidad de la delincuencia", que siempre evoluciona mucho más rápido que los cambios desde la Administración. Máxime si se tiene en cuenta que desde 2008 no se ha modificado, cuando las necesidades actuales son muy diferentes a cuando se dibujó el anterior. Como ejemplos, cita las unidades de Delitos Tecnológicos y ciberdelincuencia, las de Familia y Mujer, la Policía Científica o la de Seguridad Ciudadana.

"El catalogo debe recoger las exigencias de los nuevos servicios que presta el Cuerpo a la ciudadanía y tener cuenta todas las variables que presenta cada Comunidad Autónoma", manifiesta. Tal y como está diseñado se generan situaciones como que en Huesca no puede haber más de 174 agentes, aunque haya aumentado la delincuencia, porque así está establecido.

El representante del SUP alerta además de la situación que se ha creado con la supresión de la segunda actividad, que dejó 146 plazas vacantes que no se han cubierto ni se van a cubrir. "Con 146 policías más se podrían hacer muchas cosas en Zaragoza", subraya. Entre otras cosas, como ya ha propuesto el sindicato, crear el grupo de UFAM que recogiera las denuncias (ahora hacen labores de investigación y protección) compuesto por un inspector, dos subinspectores, dos oficiales y seis agentes y funcionar las 24 horas del día. O también ampliar la unidad de Policía Científica, actualmente restringida a 35 agentes.

Por esa razón, aprovechando la inminente publicación del borrador del Concurso General de Méritos para las escalas básica y de subinspección, el SUP cree que es el momento para actualizar el catálogo de puestos de trabajo.

"Esta medida aliviará la sobrecarga de muchas plantillas y subsanará carencias de personal en aquellos lugares donde el índice delincuencial y la realidad social exigen una prevención, actuación e investigación que con el antiguo modelo salen adelante llevando al límite y sin la adaptación de la jornada laboral de los policías", indica el sindicato. El SUP ha planteado la misma petición en todas las Delegaciones del Gobierno de España para que la trasladen tanto al Ministerio del Interior como al de Hacienda, los dos implicados en la creación y diseño las plantillas.