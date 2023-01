Una loba detectada en Alcañiz en 2020 mata a nueve ovejas

La loba que atacó recientemente a un rebaño de ovejas en Alcañiz acumula una veintena de reses muertas desde 2020, según fuentes del sector ganadero. El depredador suma tres ataques en dos años, los dos últimos con apenas un mes de diferencia, lo que preocupa a los ganaderos alcañizanos. El pasado miércoles la loba mató a nueve ovejas de un pastor alcañizano e hirió a otras cuatro. Un agente de protección de la naturaleza se desplazó hasta la explotación y, siguiendo el protocolo de cánidos, recogió unas muestras que fueron trasladadas al Centro de Recuperación de La Alfranca para su análisis y necropsia. Los análisis de las muestras confirmaron el ataque de una loba de origen ibérico.

Los ataques han generado temor y preocupación entre el sector ganadero, que se siente totalmente indefenso. Los daños van más allá de las pérdidas económicas directas por los animales muertos o heridos. El ataque de un lobo ocasiona estrés en las ovejas, que pueden sufrir abortos en el caso de las gestantes o no poder quedarse preñadas las que se encuentran en fase de cubrición. Los ganaderos piden "soluciones y no parches" a la Administración desde que en 2020 se produjo el primer ataque. Quieren que se capture a la loba y que se la lleven de la zona para que no mate más ovejas.

En Alcañiz, todos los ataques se han producido en la zona del plano de las Saladas más próxima al canal Calanda-Alcañiz. En la primera ocasión, hace dos años, la loba mató siete ovejas y en las pasadas Navidades, dos más. Después del primer ataque, se pensó que era una visita puntual ya que el Bajo Aragón no es un hábitat natural y los lobos viven en manada, pero varias fuentes confirman que en todo este tiempo se han visto indicios claros de que el animal seguía en la zona. Los ganaderos han tenido que asumir las pérdidas económicas e inversiones en protección sin las ayudas que sí reciben otras zonas por parte del Gobierno de Aragón.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente anunció este jueves que Alcañiz será incluida en la próxima convocatoria de ayudas para hacer frente a los sobrecostes derivados de la presencia del lobo y el oso para la ganadería extensiva. La DGA recuerda que las medidas de autoprotección, como los vallados, los pastores eléctricos o los perros mastines, son obligatorias para solicitar las ayudas y también están subvencionadas al 100%.