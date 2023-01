Una máquina 'fabrica' el frío de Calamocha y recuerda sus -30 grados de hace 60 años

Se anuncia para este semana un descenso brusco de las temperaturas y en las zonas altas ya ha comenzado a aparecer la nieve. Para hoy en Calamocha se prevé un mínima de -2, a pesar de que en la localidad turolense acaba de instalarse la ‘máquina del frío’. ¿Qué invento es este? Una escultura del artista José Azul, con la que se han iniciado los actos del sexagésimo aniversario del momento en el que se registró la temperatura más baja de España: fue el 17 de diciembre de 1963 con -30 grados en la capital del Jiloca.

“Estos días ya empieza a hacer rasca y te vas poniendo doble calcetín y hasta doble pantalón, pero nada que ver con lo que debió ser aquello”, dice José Azul (José Ángel López Martín), el autor de la escultura que a nadie pasa desapercibida porque tiene 7 metros de altura. “Yo lo más parecido que he vivido fue durante Filomena, cuando en Burbáguena, donde tengo el taller, se alcanzaron los -21. Entonces hubo que ayudar a llevar agua a muchos vecinos mayores que tenían las tuberías heladas”.

José Azul y Manuel Rando, alcalde de Calamocha, inauguraron hace unos días el monumento en el paseo de San Roque de Calamocha. Explican desde el Ayuntamiento que la escultura es solo el primer paso de una programación más amplia que incluirá conferencias, actividades culturales con “personajes ilustres” y la publicación de un libro sobre la efeméride. Rando resalta que el frío “ha impregnado y modelado el carácter de los vecinos de la comarca del Jiloca” y apunta también que “ha influido positivamente en nuestra economía”. Recuerda el primer edil que la zona entre Teruel y Guadalajara es denominada en muchos estudios como “el triángulo de hielo” porque los termómetros alcanzan en invierno gélidas cifras de récord. Es curioso que el día del estreno de la escultura hacía unos 15 grados en Calamocha, a pesar de ser diciembre, pero el mercurio ha ido bajando poco a poco desde aquel día.

José Azul trabajando en su taller de Burbáguena. Laura Uranga

“La pieza tiene una base de un metro de alto que viene a ser la maquinaria que produce el frío. Allí he juntado engranajes, como si fuera un reloj, con una estética ‘steampunk’ y muy propia también del imaginario de Julio Verne”. Para esta base, Azul echó mano de restos del molino viejo del pueblo, así como de pletinas de acero, discos de grada (un apero de labranza), ruedas dentadas, muelles, piezas del interior de los motores… Su obra se distingue también por el reciclaje de elementos. “Yo digo mejor que reutilizo, que reaprovecho. Es que todas las piezas tienen su historia y me parecen bonitas. A veces pasa el chatarrero y se va con las manos vacías porque da rabia darle una chapa con la que, por ejemplo, se ha trillado el cereal”, dice el artista, que también ha recreado en la base de la escultura los -30 grados con una bombona de butano.

Sobre la parte superior, sobre lo que sería el motor de la maquinaria, está la creación del frío con símbolos invernales de copos y estrellas de nieve, que van “de menos a más” en una suerte de pirámide que en su conjunto ronda la tonelada de peso.

Aemet tiene registrado un -32, pero en un lago del Pirineo leridano sin zonas habitadas cerca

Cuentan que el registro récord se anotó en el observatorio meteorológico instalado en el antiguo campo de aviación de Calamocha, donde hoy hay obras para una nueva superficie industrial. Las imágenes de la época muestra un manto blanco inabarcable y, según los registros, la peor parte se la llevó la localidad de Fuentes Claras, diez kilómetros al sur de Calamocha. Rafael Requena, delegado en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), explica que “en el banco nacional de datos climatológico de Aemet hay otra de 32 grados bajo cero, pero está registrada en un lago del Pirineo en Lérida a más de 2.000 metros de altitud. La de Calamocha es la más baja en lugar habitado", puntualiza.

Según los expertos, es relativamente habitual que en el Jiloca en invierno se alcancen los 10, 12, incluso los 15 bajo cero, pero es menos frecuente que, como ocurrió en 1963, el tiempo anticiclónico provoque temperaturas más propias de Rusia que de Aragón.

El creador, José Azul y el alcalde de Calamocha, Manuel Rando en la inauguración. Ayto. Calamocha

Cuando se cumplieron los 50 años de aquellos -30, el investigador Vicente Aupí recogió en el libro "Triángulo de hielo; Teruel, Molina de Aragón y Calamocha", editado por Dobleuve Comunicación, datos desde 1885 cuando empezó a funcionar el Observatorio de Teruel hasta la actualidad. En la publicación se analiza la historia climática de esta zona, sobre la que el monumento también invita a reflexionar.

De hecho, en la presentación se habló sobre el cambio climático y sobre la actual época de recalentamiento que hace aumentar los episodios extremos, no solo los de calor sino también los de frío. Desde Aemet explican que en lo venidero se esperan “menos olas de frío que de calor, pero eso no quiere decir que no se produzcan episodios de frío intensísimo". “Es un momento de inflexión para ver la evolución del planeta y cómo la forma de vida va cambiando como también va cambiando la climatología”, opina Manuel Rando. Azul, por su parte, no pierde ocasión de bromear con que le podrían llamar de La Muela para hacer ‘la máquina del viento’ o del Cabo de Gata para ‘la máquina del calor’.

El artista es autor de mucha obra en la vía pública y, de hecho, en más de una ocasión se ha sugerido que se pudiera hacer una ‘ruta Azul’ para visitar algunas de sus creaciones (las hay en Sádaba, Lechago, Utebo...), pero la idea no ha llegado a fructificar. También es el autor de las estatuillas que se entregan como galardones en los Premios de la Música Aragonesa.