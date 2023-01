Cómo, cuánto y dónde invertir: los consejos de los expertos

Bolsa, fondos, planes de pensiones, bonos, vivienda, oro, criptomonedas,... Las opciones para invertir son variadas, sin embargo, los expertos aseguran que los españoles son "conservadores" en comparación con los ciudadanos de los países del entorno. "Hay un porcentaje alto de gente que prefiere tenerlo al 1% y que esté seguro, aunque así pierda poder adquisitivo por la inflación", reconoce Antonio Luis Gallardo, economista y responsable de estudios de Asufin (Asociación Usuarios Financieros).

¿Cómo y cuánto hay que invertir?

"Hay que invertir con cautela y prudencia. Vivimos un momento de incertidumbre y de volatilidad", especifica el economista y profesor de a Universidad de Zaragoza, Jorge Torres. En cuanto a cómo invertir, el economista asegura que lo "ideal" es destinar un 50% de los ingresos a gastos (hipotecas, suministros, comida, otras necesidades, ...), 30% a ocio y 20% al ahorro.

"Hay que visualizar el ahorro como un recibo más. No es lo que sobra sino que tiene que ser un desembolso a principio de mes y contarlo como un gasto más. Hay que forzar todos los meses a ahorrar un poco", argumenta Gallardo, que apunta que para los jóvenes es complicado porque los sueldos son bajos y llegar a fin de mes es cada vez más difícil.

En todo caso, Gallardo incide en que es importante tener un 'colchón' en cuenta corriente. "Hay que separar el ahorro por diferente objetivo. No puede ser que se nos rompa el coche y tengamos que sacar dinero de un fondo perdiendo un 20%. Hay que tener un margen a mano para imprevistos", reconoce el economista.

Gallardo afirma que "lo ideal es diversificar" entre diferentes productos. "A día de hoy, aunque están subiendo los intereses para el préstamo, no está sucediendo lo mismo para el ahorro. La previsión es que siga siendo igual. No se premia sino que se castiga al conservador", apostilla.

Bolsa, fondos de inversión, planes, bonos,...

"A día de hoy es un buen momento para invertir en bolsa porque en cuenta corriente se está perdiendo dinero debido a que la inflación está disparada. Por ahora hay optimismo y las últimas sesiones han sido alcistas", argumentar Jorge Torres.

"Es un producto arriesgado y hay que meter el dinero que no necesitamos en un tiempo (5-10 años). Existe miedo y más aún en los últimos tiempos, que no han sido los mejores de la bolsa. Hay gente que no está preparada para ver que pierde el 20% del dinero que tiene en los mercados, pero no hay que tener miedo a la búsqueda de rentabilidad", especifica el economista.

En cuanto a fondos, planes de pensiones y otros instrumentos de inversión colectiva, Torres recomienda "ser conscientes" del mercado donde actúan dicho productos. "Hay gente que está rescatando ahora fondos y como cayeron en picado desde que empezó la pandemia, se están llevando algún susto que otro", apunta.

Vivienda

"El mercado inmobiliario es el que a largo plazo más rendimiento tiene. Siempre tiene una tendencia alcista, aunque digan lo contrario", señala Torres.

"En 2022 hubo una aceleración de la compra de viviendas y ahora ya se está paralizando. Hay gente que, ante la previsión de la subida de tipos, decidió adelantarse. Este año y el próximo no vamos a ver subidas como la del año pasado, pero tampoco bajadas", declara el Gallardo, que insiste que es el "valor refugio" por excelencia de los españoles.

"Con la vivienda hay un tema polémico. En otros países, la gente lo tiene como una inversión y al llegar a la jubilación la venden para vivir de rentas. Aquí, en España, tradicionalmente la vivienda se deja como herencia y no se hace líquida esa inversión inmobiliaria", explica el economista. La hipoteca inversa, añade, "merece la pena si el valor de la casa es alto". "En ocasiones solo te dan 250 euros al mes y entonces no es la mejor opción", recuerda.

Oro

"Es estable y se suele portar bien con la inflación. Es más cómodo tener un fondo de inversión de empresas de este sector antes que tener los lingotes de oro en casa. Al final es más líquido y te evitas los gastos de custodia", especifica el economista. A día de hoy, el coste de custodia del oro es del 0,12% al año, facturado mensualmente. Está sujeto a un mínimo mensual de 4 dólares.

