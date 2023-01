Javier Lambán califica de "decepcionante" el acto del PP en Zaragoza y critica que Azcón "carece de criterio y voz propia"

"Muy decepcionante". Así ha calificado el presidente de Aragón, Javier Lambán, la convención autonómica del Partido Popular que ha tenido lugar en Zaragoza este sábado. Ha atacado Jorge Azcón, su rival en las urnas de las elecciones autonómicas de mayo, al socialista y le ha acusado de mentir y, en forma de réplica, Lambán ha criticado que el también alcalde de la capital aragonesa "carece de criterio y de voz propia y se ha revelado como la voz de su amo, ya sea Casado o ya sea Feijóo". En su opinión, ha reproducido un discurso "plagado de obsesiones enfermizas contra mí, con la política fiscal y con la sanidad".

"¿Qué sería el señor Azcón sin mí?", ha dicho Lambán antes de asistir al acto de entrega de medallas de oro y títulos honoríficos a personas y entidades por parte del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Ha asegurado que, durante el discurso del candidato a la Presidencia a la DGA del PP, ha escuchado su nombre unas 20 veces, "que ya es decir". Respecto a las críticas de Azcón del "infierno fiscal" de la Comunidad, el presidente aragonés ha defendido que, durante su mandato, ha producido "dos rebajas del impuesto de sucesiones, cosa que no hizo el PP cuando gobernaba", además de impulsar una reforma fiscal "que va a permitir, entre otras cosas, que la inmensa mayoría de los aragoneses paguen menos por el IRPF". "En todo caso, si lo de ahora es un infierno fiscal, ¿qué sería Aragón en tiempos de la señora Rudi?", se ha preguntado.

Lambán ha tachado de "sonrojantes" los reproches del líder del PP en Aragón hacia la sanidad y los servicios sociales. "Hablan de un deterioro de la sanidad pública cuando lo cierto es que desde que estoy en el gobierno hemos incrementado el presupuesto de sanidad en 1.000 millones de euros, somos la Comunidad que más médicos tiene por cada 1.000 habitantes, los aragoneses son los que valoran de toda España a la sanidad pública...", ha enumerado el socialista. "Varios presidentes autonómicos del PP se dirían para sí mismos que ojalá ellos tuvieran la situación de sanidad que tiene Aragón", ha respondido.

Desde que Jorge Azcón asumiera también el liderato del Partido Popular en la Comunidad, Javier Lambán ha considerado que "no ha aprendido absolutamente nada de la región, ni un solo propósito concreto, no hay proyecto de Aragón por ninguna parte". "Cuando oímos hablar al líder del PP nacional y de Aragón vemos por qué no hablan de Aragón ni de sus municipios, porque no les interesa. Ellos, las elecciones municipales y autonómicas las han convertido en un simple paso para derrotar a Pedro Sánchez en las elecciones generales", ha expresado el presidente de la DGA.