Parte el Tren Blanco de Madrid hacia Canfranc: "Antes la esencia de las vacaciones era el viaje"

Una ruidosa locomotora diésel, con tres vagones enganchados y un largo camino por delante, ha partido este viernes desde la madrileña estación de Chamartín con 80 pasajeros a bordo. Son los socios y simpatizantes de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM) con billete para el Tren Blanco que, tras pernoctar en Zaragoza, donde se les sumarán otros 320 ‘compañeros’ aragoneses, se dirigirá este sábado a Canfranc en un trayecto histórico.

"Me encantan los trenes, pero sobre todo, los de antes", reconocía a pie de andén Antonio (75 años), apurando su pipa y del brazo de su mujer Pilar (73). "Ahora en el AVE no te enteras de nada, a lo que te das cuentas ya has llegado", lamentaba. A su lado, sus amigos Jesús (59) y Chelo (60), también socios de la AAFM, compartían experiencias. "Hicimos el Tren del Torrezno, nos juntamos 400 viajeros, lo pasamos genial… ¡Y cómo comimos!", rememoraba ella.

Hablando de comida, este grupo de apasionados del ferrocarril y de la nostalgia preferían tiempos pasados. "Antes compartías el bocadillo y la bota", comentaba Jesús, que en cambio criticaba que con los trenes de alta velocidad "no te da tiempo ni a conocer al compañero de butaca".

El Tren Blanco es una iniciativa conjunta de la AAFM y de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías (Azaft), que ha reunido a otros 320 pasajeros para viajar hasta Canfranc como se hacía hace décadas. En la localidad oscense, a donde llegarán en torno a las 12.45, podrán disfrutar de la nueva urbanización del entorno de la Estación, el centro A Lurte o el Laboratorio Subterráneo.

Pero antes, y como principal reclamo, los pasajeros harán suyo el tiempo de un largo trayecto, a una velocidad máxima de 100 km/h, poco habitual en estos tiempos de prisas. "Antes la esencia de las vacaciones era el propio viaje", defendía Antonio. Un idea respaldada por José Antonio Granados, presidente de la AAFM. "Es como viajar a los años 80", definía.

Granados explicaba que la asociación tiene un "ambicioso plan de viajes" para este año, con destinos como Segovia, Almería y, si van bien las gestiones, incluso Portugal. En el caso de Canfranc, el presidente apuntaba que la entidad había aportado la locomotora, modelo 333, puesto que las disponibles en Zaragoza "parece que no estaban muy bien para subir a Canfranc".

Con todos los pasajeros ya a bordo, dos jóvenes con uniforme amarillo y emblema de Alsa (la compañía encargada del viaje) cruzaban el andén rumbo a la locomotora. Eran los maquinistas, Santiago Jesús, madrileño, y David Clavero, zaragozano, no solo profesionales, sino también socios de la asociación. "Somos unos apasionados", reconocía sonriente el aragonés.

"Requiere otro tipo de conducción, hay que tener cierta pericia porque llevan un material y unos sistemas que en muchos casos han desaparecido", relataba su compañero. Ya solo quedaba asegurar las puertas, encender máquinas y con el tradicional ‘bocinazo’ dar comienzo a la aventura.