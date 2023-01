Los Reyes Magos llegan a Zaragoza en camello, tren o descapotable: "Este año piden regalos más retro"

Solidarios, curiosos y, este año, más tradicionales que nunca. Los pequeños aragoneses no dejan de sorprender a Sus Majestades los Reyes Magos a su paso por Zaragoza que, tras una edición 2022 en la que casi todos pedían el fin de las mascarillas o poder abrazar a sus abuelos; apuestan por "regalos algo más retro de lo habitual". Juegos de mesa, balones de fútbol, puzzles y libros, muchos libros, se entremezclan con otro de los deseos más solicitados este año: "Que se acabe la guerra en Ucrania".

"Es muy gracioso. Te cuentan sus cosicas, sus ilusiones… y esto es algo de lo más variopinto. Desde lo más tecnológico a lo más tradicional. Aunque la tendencia general ha sido más retro. Piden juegos de mesa, tebeos y libros de aventura. Es bonito ver cómo buscan alternativas a los juegos electrónicos", reconocía Gaspar desde uno de los tronos ubicados en La Torre Outlet. "Estar aquí con ellos es un regalo. Con su ilusión y su alegría te llenan de energía positiva para todo el año", añadía .

Gaspar: "Piden juegos de mesa, tebeos y libros de aventura. Es bonito ver cómo buscan alternativas a los juegos electrónicos"

Y es que, como cada año por estas fechas, Melchor, Gaspar y Baltasar están muy atareados para lograr llegar a prácticamente cada rincón de Aragón haciendo las delicias de los más pequeños de la casa. Aunque desde hace 27 años Correos cuenta con un Departamento de Envíos Extraordinarios para que todos los niños y niñas puedan enviar su carta a Papá Noel y a Sus Majestades, los protagonistas indiscutibles de las fiestas no dudan en acercarse horas antes de la Cabalgata para charlar con ellos cara a cara.

Este miércoles se dejaban ver en el barrio Oliver o La Almozara, también en Aragonia, Puerto Venecia o Grancasa. ¿La ilusión? La misma en cada uno de estos espacios. "¡Baltasar, soy tu fan 'number one'!", gritaba uno de los zaragozanos que se acercaba hasta Stadium Casablanca este miércoles, donde llegaban nada más y nada menos que sobre un Cadillac descapotable dispuestos a hacer sonreír a sus más de 10.000 abonados.

Tras acercarse a la ermita a adorar al niño Jesús, al que dejaban sus presentes traídos del Lejano Oriente -oro, incienso y mirra-, los Reyes Magos subían a uno de los balcones de la instalación zaragozana a leer un emotivo discurso: "Vuestra luz nos ilumina, queridos niños. Por eso sois tan importantes y regresamos cada año. El mundo, nuestro planeta, estará pronto en vuestras manos. Cuidadlo y también a vuestros familiares y seres queridos. Sois el futuro".

"Están siendo muy cariñosos. Algunos aprovechan para darnos cartas que iban con retraso. Esta noche nos pondremos manos a la obra", admitía Baltasar nada más bajar de uno de los vagones mágicos que recorría el Stadium. Entre los asistentes, un nervioso y emocionado Juan, de 4 años, aguardaba carta en mano a Melchor, su Rey Mago favorito. "Está entusiasmado", reconocía su madre, Rocío Galve. Además de darle su carta a Sus Majestades, cada pequeño se llevaba un yoyó de madera solidario.

"Vuestra luz nos ilumina, queridos niños. Por eso sois tan importantes y regresamos cada año. El mundo, nuestro planeta, estará pronto en vuestras manos. Cuidadlo y también a vuestros familiares y seres queridos"

Otro de los lugares que visitaban este año era el Centro Comercial El Caracol, donde cientos de niños se aglutinaban en una interminable fila a lo largo de la galería circular. Entre ellas Inés Mbasago, con sus hijas Marta (9) y Kayla (4), que este año se han portado "muy bien". "Hemos pedido una muñeca cada una, nos la hemos ganador", reivindicaba la hermana mayor, que explicaba que llevaban días preparando el almuerzo a Sus Majestades para cuando llegasen a su casa.

Leche, galletas y mandarinas para Sus Majestades

Y es que, a pesar del largo viaje que les espera, los Reyes este año tampoco pasarán hambre ni sed. Que se lo digan a Mar (4), acompañada de su padre, Roberto Tornos. "Les prepararemos mandarinas, galletas, agua y leche, también para los camellos", explicaban. Además, la pequeña entregaba a Melchor, su favorito, un dibujo hecho por ella: "Salimos los Reyes Magos y yo, juntos". Este año, la zaragozana ha pedido un unicornio y un cuento de Wally, además de un balón. "El día de los Reyes Magos se vive con mucha intensidad. Quería pasarle la ilusión de una noche tan mágica, y yo ahora la vivo a través de ella", explica Roberto.

Más información Novecientas personas y 55 vehículos participarán en la cabalgata de Reyes de Teruel

También estaban María Paredes y Javier Alonso, con el pequeño Guillermo, de 3 años, que quería conocer a Baltasar. "Yo me he portado muy bien", decía. "Yo más o menos", añadía Carlota (9), acompañada de su hermano Nicolás (6). Ellos dejaban la carta en el buzón de La Torre Outlet antes de acercarse a Melchor y Gaspar a contarle lo que les habían pedido. "Me ha dicho que no diga que no me gusta algo sin probarlo. Este año lo haré mejor", aseguraba.