Los bares no repercuten la bajada del IVA: "Hemos soportando muchas subidas"

El Gobierno central anunció la semana pasada que desde el 1 de enero los productos de primera necesidad quedaban exentos de IVA y que la pasta y el aceite pasaban a tenerlo de un 5% en vez de un 10%. Sin embargo, la mayoría de bares de la capital aragonesa no van a modificar los precios. De hecho, en alguno van a incrementarlos tras "aguantar durante tiempo la subida de las materias primas".

"Hemos soportando muchas subidas sin repercutir nada. Desde este martes, primer día que abrimos, los cafés y también las tapas que tenemos en la barra van a costar 10 céntimos más. La carta no la vamos a tocar". Es la decisión que ha tomado La Factoría, un bar muy transitado del centro de la capital aragonesa. "Tomar un café en un bar no es primera necesidad. A nosotros no nos han bajado ni la leche ni ningún producto. De hecho hemos sufrido muchas subidas durante el año pasado", reconocen.

La Factoría: "Tomar un café en un bar no es primera necesidad. A nosotros no nos han bajado ni la leche ni ningún producto"

La misma decisión tomó Pedro Antín, dueño de Puffin's Kitchen, situado en la calle de Juan Moneva. "Llevamos aguantando meses todas las subidas sin tocar ningún precio. Este martes, como comienzo de año hemos decidido que los cafés van costar 10 céntimos más y la cerveza de barril 20 céntimos más", subraya el propietario. En concreto, asegura, la leche ha incrementado su precio en el último año "hasta seis veces". "En ese momento no repercutimos nada el precio porque no nos parecía bien subir todos los meses. Aún así en esta ocasión nos ha costado mucho tomar la decisión", puntualiza

Ahora, al igual que la mayoría de bares de la zona centro, cobrará 1,50 por el café con leche y 1,40 por el cortado. "Al fin y al cabo lo que hemos subido no es ni el 10%. En la comida no hemos tocado precios y eso que se ha incrementado la factura de la luz y el gas y de otros productos", lamenta.

Pedro Antín, dueño de Puffin's Kitchen HA

En otras cafeterías han optado por no modificar nada con la entrada del nuevo año. Es el caso de El Rincón del Costa, en la calle Joaquín Costa, o el Nine Garden, en la calle Cádiz. "Aquí sigue todo igual. Ni han subido ni han bajado. No tenemos constancia de que vayan a tocar ningún precio", reconoce Natalia Pastor, camarera del establecimiento donde cobran 1,60 por el café con leche y 1,50 por el cortado.

Pedro Antín, dueño de Puffin's Kitchen: "Este martes, como comienzo de año hemos decidido que los cafés van costar 10 céntimos más y la cerveza de barril 20 céntimos más"

En el Nine Garden están todavía aterrizando tras las vacaciones de Navidad. "No se si a nosotros nos va a costar menos algunos productos. En el caso de que sea así, lo aplicaremos en el precio, pero de momento mantenemos todo igual hasta que vayamos haciendo pedidos", argumenta la gerente Neida Chacón, que tiene el precio estándar de la zona.