Lambán lamenta que el país dependa cada vez más de "extremistas e independentistas"

Javier Lambán, preocupado por el "frentismo" y la "erosión en las instituciones" que imperan en la sociedad, critica la falta de entendimiento de los partidos moderados, que da como resultado que "la gobernabilidad del país dependa cada vez más de extremistas, radicales e independentistas que no aspiran más que a romper a España y a acabar con la Constitución". Aboga el presidente de Aragón por que los que creen en la España constitucional, entre los que se incluye, hagan autocrítica, y reivindicó, en su mensaje de Nochevieja, el valor del pacto, la moderación y "el cumplimiento estricto de la ley". La oposición consideró que fue un discurso electoralista, PAR y Podemos defendieron su papel en la DGA y CHA, en parte, lo cuestionó.

A cinco meses de las elecciones, Lambán hizo balance de las dos legislaturas que suma como presidente del Gobierno, se refirió a las complejidades que se derivan de la covid y la guerra en Ucrania y apostó por la creación de empleo, con 80 proyectos que podrían crear 20.000 puestos de trabajo, una economía diversificada y una gran capacidad de generar energía impulsando un sistema propio que permita rentabilizar «nuestro viento y nuestro sol». Volvió a dejar la puerta otra vez a un nuevo proyecto olímpico en el Pirineo, con críticas de CHA, y apostó por el talento.

Teruel, "que lejos de inspirar lástima despierta la admiración", según reitera, centró parte de intervención. Y desde el aeropuerto de Caudé dio el discurso, al ser un proyecto de éxito.

No convenció el mensaje de Lambán a Mar Vaquero, portavoz del PP, que denunció que el socialista "solo se preocupa del cuatripartito" y está haciendo que los aragoneses sean "los que más impuestos pagan y los que peores servicios reciben". A su juicio, "vuelve a engañar con promesas que sabe que es incapaz de cumplir" y no da soluciones para las familias que no llegan a final de mes, para el medio rural, las empresas y los trabajadores.

Consideró Daniel Pérez Calvo, coordinador de Cs en Aragón, que Lambán soltó "un mitin en vez de un mensaje institucional de fin de año". Criticó su "autocomplacencia" y solo salvó la defensa que hizo de las instituciones democráticas y la Transición.

Santiago Morón, de Vox, sostuvo que Lambán se refugia en la pandemia y la guerra de Ucrania para "ocultar su mala gestión en los cuatro años de legislatura". Se mostró preocupado por el separatismo y acusó a Pedro Sánchez de "poner en jaque la convivencia pacífica de los españoles".

Tachó Álvaro Sanz, de IU, el discurso de "vacío". "Está lleno de medias verdades o mentiras completas, tras las que se escuda para aplicar viejas soluciones a nuevos problemas", dijo.

Marta de Santos, portavoz de Podemos Aragón, defendió las "políticas valientes y eficaces" que ha impulsado su partido, y sostuvo que cada acuerdo debe «poner en el centro el interés de los aragoneses". Más crítico fue el portavoz de CHA, Joaquín Palacín, quien, aunque se declaró "muy satisfecho" con su labor en la DGA, criticó las referencias en el discurso a las nuevas olimpiadas, "abocadas al fracaso económico y ambiental".

El aragonesista Jesús Guerrero defendió el Gobierno de Lambán como un "ejemplo de innovación política" al que el PAR aporta "estabilidad, moderación y gestión". Para el socialista Vicente Guillén, el discurso "evidenció" que Lambán "conoce Aragón, lo defiende y lo defenderá".