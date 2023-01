Los avisos más peculiares que recibe la Policía y el 061 en Nochebuena y Nochevieja

Nochebuena y Nochevieja son días de celebración, aunque no para todos. De hecho, hay quienes tienen que trabajar más que cualquier otro día del año. Es el caso de los sanitarios y trabajadores del 061, de la Policía Local y de la Policía Nacional, entre otros. Los avisos que reciben las dos noches no solo ascienden sino que los motivos no son los mismo que durante el resto del año.

Policía Nacional

La actividad de la Policía Nacional asciende en fechas señaladas como Nochebuena y Nochevieja. "Al incrementar el consumo de alcohol, en algunas ocasiones, las situaciones se van de las manos. Además, hay más gente despierta que otras noches y eso supone más requerimientos", argumentan fuentes policiales. Entre las llamadas más frecuentes destacan las peleas y discusiones entre familiares y amigos, los robos con fuerza en locales y las tentativas de suicidio. "También suelen saltar alarmas y las pulseras de órdenes de alejamiento", sostienen.

"A esas llamadas, que también se dan el resto del año, se suman otras muy particulares de estas fechas. Hay quienes nos llaman para felicitarnos la Navidad o el Nuevo Año y hay otros que se sienten solos y marcan nuestro número con el objetivo de mantener una conversación con alguien", reconocen.

Por desgracia, hay noticias menos agradables en Navidad. Este año, en Nochebuena, una familia de Madrid se puso en contacto con la Policía Nacional de Aragón porque el tío, que vivía en Zaragoza, no había aparecido a la cena. "Al ir a su casa descubrimos que había fallecido", cuentan.

Policía Local

La Policía Local registró desde las 8.00 de la mañana del 24 de diciembre hasta las 8.00 de la mañana del 25 un total de 650 llamadas. Son 100 más de las que suelen atender el resto de días del año. "En Nochebuena tuvimos picos de llamadas entre las 10.00 y las 15.00, sobre las 19.00 y de 2.00 a 4.00. Habitualmente no se registran más avisos durante esas horas. Es algo que suele suceder todos los años, pero solo el 24 y el 31 de diciembre", reconocen desde el cuerpo de la capital aragonesa.

"Este año, el día de Nochebuena atendimos accidentes con heridos. Uno de los principales requerimientos fue la atención a personas: algunos necesitan asistencia por diferentes situaciones como desmayos y otros, por conflictos entre familiares", especifican.

A eso se suman molestias de vehículos mal estacionados y quejas de ruidos tanto en establecimientos como en domicilios. También infracciones administrativas y penales de seguridad vial. "Otra cuestión que nos llega a nosotros y los ciudadanos deben saber que no es el número correcto es consultas y llamadas para solicitar información. El número adecuado para todo ello es el 010. Estas llamadas no necesitan de servicio policial", argumentan

061

En el 061, servicio de urgencias y emergencias sanitarias, recibieron en Nochebuena 600 llamadas más de lo habitual. En concreto, atendieron a 1.732 personas y el mismo día, un mes antes, a 1.125. Para Nochevieja, la previsión es similar. "Siempre tenemos una carga de trabajo mayor en estas fechas", explica el coordinador del centro del 061, Joaquín Gutiérrez.

Entre los requerimientos más habituales están los derivados de "exceso de comida y de bebida". "El consumo de alcohol se incrementa y eso supone muchas llamadas. Algunos están en la calle y ha provocado, por ejemplo, algún accidente de coche. También sucede lo mismo con la comida. La gente mayor está acostumbrada a hacer cenas ligeras y estas fechas hay muchos atracones. Eso hace que se agudicen patologías como los cólicos y enfermedades digestivas. También afecta a los diabéticos e hipertensos", especifica el médico

"No faltan los atragantamientos y alguna pelea familiar que llega a las manos. Incluso algún conflicto en la calle porque ahora se sale la Nochebuena igual que la Nochevieja", argumenta. A eso se suma, añade, que los centros de salud están cerrados durante el puente completo. "No tener médico le produce ansiedad a mucha gente. Como este año son tres días de fiesta, sábado, domingo y lunes, la gente nos llama para consultar qué dosis tienen que tomar o qué tienen que hacer si tienen gastroenteritis", apostilla el sanitario.